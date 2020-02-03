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أخبار البلد

أبو الغيط يستعرض رؤية الجامعة العربية بشأن تطورات الأوضاع بالمنطقة أمام وفد أكاديمية ناصر

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:10 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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نادر سمير
استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، وفدًا من دارسي دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا للعام التدريبي 2019-2020 "دورة إدارة الأزمات والتفاوض"، وذلك في سياق الزيارة السنوية لمجموعة من دارسي الدورة لمقر الجامعة العربية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط اطلع المجموعة على رؤية جامعة الدول العربية لتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة العربية والتحديات الراهنة خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا واليمن وجهود الجامعة في مكافحة الإرهاب، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية في نشر العلوم العسكرية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية بين كافة الدارسين سواء عسكريين أو مدنيين.

وأضاف المصدر أن هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين الأمانة العامة وأكاديمية ناصر العسكرية العليا حيث تتم الزيارات بشكل سنوي، وذلك بهدف إطلاع الدارسين من مصر وكافة الدول العربية على نشاط جامعة الدول العربية وما تقوم به مؤسساتها وأجهزتها المختلفة في مجال الارتقاء العمل العربي المشترك، كما قامت المجموعة بزيارة غرفة الرصد ومتابعة الأزمات بالأمانة العامة حيث تم اطلاعهم على الدور الذي تقوم به الجامعة في مجال إدارة الأزمات والكوارث.
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