أبو الغيط يستعرض رؤية الجامعة العربية بشأن تطورات الأوضاع بالمنطقة أمام وفد أكاديمية ناصر

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، وفدًا من دارسي دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا للعام التدريبي 2019-2020 "دورة إدارة الأزمات والتفاوض"، وذلك في سياق الزيارة السنوية لمجموعة من دارسي الدورة لمقر الجامعة العربية.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط اطلع المجموعة على رؤية جامعة الدول العربية لتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة العربية والتحديات الراهنة خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا واليمن وجهود الجامعة في مكافحة الإرهاب، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية في نشر العلوم العسكرية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية بين كافة الدارسين سواء عسكريين أو مدنيين.



