ماذا فعل وزير التعليم لمواجهة كورونا.. نواب يطالبون الحكومة بـ7 شروط وقائية لحماية الطلاب في المدارس.. وبرلماني: مش عايزين ننفخ في الزبادي

سؤال برلماني حول خطة التعليم لحماية الطلاب من الأمراض الُمعدية

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توالت طلبات النواب وأسئلتهم البرلمانية إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، بشأن خطة الوزارة لوقاية طلاب المدارس من الأمراض الُمعدية، حفاظًا على سلامتهم تزامنًا مع بداية العام الدراسي الثاني وانتشار فيروس كورونا في عدد من الدول.





وقالت النائبة إيفلين متى، في سؤال لها، إن سلامة الطلبة والطالبات أهم من تعليمهم، وهو ما يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة في ظل مخاوف الأسر المصرية على صحة ابنائها من مخاطر الأمراض المعدية والتي تُكثر في فصل الشتاء، لافتة إلى ضرورة وجود خطة للوقاية والتعامل مع هذه الأمراض بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.





وأكدت النائبة على ضرورة تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية ، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية ، والتأكد من وجود مياه جارية وصابون في دورات المياه بالمنشآت التعليمية ، والتهوية الجيدة للفصول والاهتمام بنظافتها.





وطالبت بضرورة الاهتمام بصحة البيئة المدرسية من حيث النظافة العامة داخل وخارج أسوار المنشأة التعليمية ، وتنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان فيما يخص تطعيمات المدارس ضد الالتهاب السحائي طبقا لما جاء بالخطة.





بدوره تقدم النائب جون طلعت، بطلب إحاطة عملا بحكم المادة 134من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بشأن استعداد الوزارة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة، في ظل تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا وامكانية تأثر الطلاب من ذلك مع حالة الزحام والتكدس بالفصول بمختلف مدارس الجمهورية.

وتضمن الطلب أن الفصل الدراسي الثاني بمراحله التعليمة المختلفة ينطلق خلال الأيام المقبلة، في ظل الإجراءات الحكومية التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ علي المواطنين جراء انتشار فيروس كورونا من دولة الصين، وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون لدي وزارة التربية والتعليم إجراءات واضحة نحو الحفاظ علي حياة الطلاب في ظل الزحام والتكدس الكبير بمختلف الفصول الدراسية بمحافظات مصر.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه بجانب ذلك لابد أن تشمل خطة الوزارة رؤية توعوية للطلاب في الأٍسبوع الأول من الدراسة من خلال مختصين يوضحون لهم الإجراءات المطلوبة لحماية أنفسهم من التعرض لهذا الفيروس، مع الإجراءات الخاصة نحو أتباعها في حالة التعرض لذلك، ومن ثم نحمي الطلاب وأسرهم بجانب الجهود التي تتم من وزارة الصحة والجهات المعنية علي كافة المستويات بالدولة.



