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رياضة

شاهد.. أغرب فرصة مهدرة فى الدوري المصري الممتاز

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:09 م
صدى البلد
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نور عادل
شهدت مباراة أسوان و الإسماعيلي التي أقيمت اليوم الاثنين أغرب الفرص المهدرة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

فمع حلول الدقيقة 77 تلقى كريم الطيب مهاجم فريق اسوان تمريرة جعلته امام المرمى الخالي، الا انه لم ينجح في تسديدها ومرت خارج الملعب.

ونجح فريق أسوان في تحقيق الفوز على حساب منافسه الدراويش بهدفين دون رد في مباراة أقيمت بالجولة السادسة عشرة بالدوري الممتاز.

افتتح أسوان التسجيل عن طريق فادي فريد بعد مرور ٥ دقائق من صافرة البداية، بينما تعادل الاسماعيلي عن طريق فخر الدين بن يوسف، كما سجل الهدف الثاني لأسوان محمد عبدالمجيد من ركلة جزاء بالدقيقة 69.
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