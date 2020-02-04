زحمة مش حقيقية.. ازاى Google Maps ممكن يخدعك..فيديو

أصبح تطبيق Google Maps الشهير لاغنى عنه فى حياتنا اليومية حيث نستخدمه للوصول إلى الأماكن التى لا نعرف طرقها جيدًا، وحتى فى تفقد الزحام المرورى قبل الذهاب للعمل أو حتى فى قضاء العطلات، إلا أنه تبين أن التطبيق قد يظهر لك زحاما مزيفا على هاتفك الذكى، وسنكشف لك كيف يتم ذلك.





وبحسب موقع فون آرينا التقنى، تبين أن هناك خلل فى عمل التطبيق قد يحدث بسبب ممن يقوموا بتفعيل خدمات الوصول لهواتفهم عن طريق Google Maps، وأثناء سيرهم على أقدامهم بأحد الشوارع بالرغم من عدم ازدحامه يظهر للتطبيق أن هناك اكثر من شخص فى هذا المكان يتحركون ببطء، وبالتالى يعطيك معلومات مغلوطة عن المكان بسبب ذلك.





وكشف عن الخلل فنان ألمانى يدعى سيمون ويكرت، حيث أحضر 99 هاتف ذكى وفعل عليهم جميعًا خدمات Google Maps، ثم قام بوضعهم في عربة يد تتسع لهم ونزل بها إلى الشارع.





وقام بتفقد الزحام المرورى عبر هاتفه الشخصى الذى يستخدمه، فوجد ما توقعه أن الشارع مزدحم للغاية بالرغم أن كل الهواتف الـ 99 كانت بحوذته هو وليس بحوذة أشخاص حقيقيين.





وطالب سيمون جوجل بتطوير خوارزمياتها لعدم الحصول على معلوماتها حول حالة المرور من الهواتف القريبة جدًا من بعضها البعض، لأن مثل هذه التجربة أعطت نتائج مغلوطة لتطبيق Google Maps.



