AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

زحمة مش حقيقية.. ازاى Google Maps ممكن يخدعك..فيديو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:09 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
أصبح تطبيق Google Maps الشهير لاغنى عنه فى حياتنا اليومية حيث نستخدمه للوصول إلى الأماكن التى لا نعرف طرقها جيدًا، وحتى فى تفقد الزحام المرورى قبل الذهاب للعمل أو حتى فى قضاء العطلات، إلا أنه تبين أن التطبيق قد يظهر لك زحاما مزيفا على هاتفك الذكى، وسنكشف لك كيف يتم ذلك.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، تبين أن هناك خلل فى عمل التطبيق قد يحدث بسبب ممن يقوموا بتفعيل خدمات الوصول لهواتفهم عن طريق Google Maps، وأثناء سيرهم على أقدامهم بأحد الشوارع بالرغم من عدم ازدحامه يظهر للتطبيق أن هناك اكثر من شخص فى هذا المكان يتحركون ببطء، وبالتالى يعطيك معلومات مغلوطة عن المكان بسبب ذلك.

وكشف عن الخلل فنان ألمانى يدعى سيمون ويكرت، حيث أحضر 99 هاتف ذكى وفعل عليهم جميعًا خدمات Google Maps، ثم قام بوضعهم في عربة يد تتسع لهم ونزل بها إلى الشارع.

وقام بتفقد الزحام المرورى عبر هاتفه الشخصى الذى يستخدمه، فوجد ما توقعه أن الشارع مزدحم للغاية بالرغم أن كل الهواتف الـ 99 كانت بحوذته هو وليس بحوذة أشخاص حقيقيين.

وطالب سيمون جوجل بتطوير خوارزمياتها لعدم الحصول على معلوماتها حول حالة المرور من الهواتف القريبة جدًا من بعضها البعض، لأن مثل هذه التجربة أعطت نتائج مغلوطة لتطبيق Google Maps.

<iframe width="940" height="529" src="https://www.youtube.com/embed/k5eL_al_m7Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كان حزينا في الزمالك.. محمد صلاح يكشف عن رأيه فى أداء كهربا مع الأهلى

من يفوز بالسوبر المصري؟ الأهلي أم الزمالك.. محمد صلاح يجيب

قائد داخل الملعب وخارجه .. محمد صلاح يشيد بـ شيكابالا

مرتضى منصور يقرر تجديد وتعديل عقد جنش .. اقرأ التفاصيل

شاهد.. موتورولا تنشر 6 مقاطع فيديو جديدة لـ Motorola razr 2019

عمار حمدي يكشف عن رسالة فايلر له قبل الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

الدنيا سقعة عليكى .. ناهد السباعى تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية.. شاهد

على أنغام المهرجانات.. شابان يلقيان مصرعهما لايف عبر فيسبوك

عمرو أديب: أطالب الجيش بالتدخل لحماية مصر من فيروس كورونا.. فيديو

أخبار الفن: الموت يفجع سعاد عبد الله.. ظهور الفنانة المعتزلة نورا.. هجوم عنيف على أحمد الفيشاوي.. صدمة محمد الشرنوبي

تعليق عدلي القيعي على فرصة كهربا المهدرة أمام الهلال السوداني في أفريقيا

سفير مصر ببكين: المصريان الممنوعان من السفر غير مصابين بـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة .. الجاكيت الفرو يسيطر على موضة 2020

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور