شاهد.. ضبط مطبعة بداخلها 23 ألفا و500 كتاب وغلاف مخالف لأحكام القانون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط إحدى المطابع وبداخلها 23500 كتاب وغلاف منسوخ ومقلد بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب وأغلفة منسوخة ومقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.





وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (عامل بالمطبعة) وضُبط عدد (23500 ) كتاب وغلاف منسوخ ومقلد بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.