AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد.. ضبط مطبعة بداخلها 23 ألفا و500 كتاب وغلاف مخالف لأحكام القانون

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:20 م
إحدى المطابع بداخلها
إحدى المطابع بداخلها 24 ألف كتاب وغلاف مخالف لأحكام القانون
Advertisements
محمد صبري - رامى المهدي

تمكنت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط إحدى المطابع وبداخلها  23500  كتاب وغلاف منسوخ ومقلد بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مالك إحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بطباعة كتب وأغلفة منسوخة ومقلدة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية.


وبتقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط (عامل بالمطبعة) وضُبط عدد (23500 ) كتاب وغلاف منسوخ ومقلد بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط شركة تبث مواد إعلامية بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعى

ضبط سيدة تدير شركة إنتاج فني بدون ترخيص.. تفاصيل

ترشيحاتنا

برشلونة يوضح حقيقة تجدد إصابة ديمبلي.. بيان رسمي

جوزيه مورينيو: ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي

بسبب كورونا.. وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة

رسميا.. نتنياهو يبحث مع البرهان تطبيع العلاقات

أصغر مغتربة مصرية.. شيرين انتصرت على عادات الصعيد وثقافة الغرب

هدية للأهلي .. إنبي يهزم المقاولون العرب بثنائية في الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني

بالمستندات.. صدمة جديدة لـ محمد الشرنوبى بسبب سارة الطباخ

في ذكرى وفاتها.. أسرار وراء فساتين أم كلثوم ومصممتها الخاصة