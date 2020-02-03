بمشاركة 6 شعراء.. حلقة جديدة لمسابقة شاعر المليون تنطلق غدًا من أبوظبي

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء من مسرح «شاطئ الراحة» بأبوظبي، سابع حلقات برنامج "شاعر المليون" الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، حيث ستشهد الحلقة مشاركة 6 شعراء من 5 دول عربية (العراق والكويت واليمن وسلطنة عُمان والسعودية).





وسيتنافس أمام أعضاء لجنة التحكيم، المؤلفة من سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، ستة شعراء وهم: برزان السحيم الشمري من العراق، وحمد المويزري الرشيدي من الكويت، وعبدالله مبارك الحمومي من اليمن، وميثا الغافري من سلطنة عُمان، ومطرب بن دحيم العتيبي ونبيل بن عاجان من السعودية.





وكانت الحلقة الماضية من البرنامج قد أسفرت عن تأهل شاعرين بقرار لجنة التحكيم وهما: زايد عايض الرويس من السعودية بنتيجة 48/50، وحمود خلف القحطاني من السعودية بنتيجة 47/50، فيما جاءت نتائج بقية الشعراء الذين يخضعون لتصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال أسبوع كامل كالتالي: تركي الحويدر السهلي من السعودية، وعبد العزيز العبلان الديحاني من الكويت، وسعيد جار الله المنصوري من الإمارات، وفهد القرين البدري من أستراليا. وسيعلن مقدما البرنامج حسين العامري وأسمهان النقبي عن الشاعر المتأهل بتصويت الجمهور مطلع الحلقة السابعة.





يُذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون هي 16 حلقة، ويتم تقسيمها لمراحل عدة، حيث يتم في المرحلة الأولى مشاركة 48 شاعرًا ضمن ثماني أمسيات يشارك في كل منها 6 شعراء، ويتأهل منهم 3 شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولًا إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن أربع حلقات، يشارك في كل منها ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعرًا، والمرحلة الثالثة تضم 12 شاعرًا يتم تقسيمهم على أمسيتين، يتأهل في نهاية كل منهما 3 شعراء.





أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف النهائية)، فيقدم الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم، ويتم منحهم درجات من 30 % دون استبعاد أي من المتسابقين، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر لمدة أسبوع ومنها نسبة 40 %، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية)، يعود الشعراء الستة ليقدموا قصائدهم أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30 %.



