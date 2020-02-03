AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

بمشاركة 6 شعراء.. حلقة جديدة لمسابقة شاعر المليون تنطلق غدًا من أبوظبي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:20 م
مسابقة شاعر المليون
مسابقة شاعر المليون
Advertisements
محمد مندور
تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء من مسرح «شاطئ الراحة» بأبوظبي، سابع حلقات برنامج "شاعر المليون" الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، حيث ستشهد الحلقة مشاركة 6 شعراء من 5 دول عربية (العراق والكويت واليمن وسلطنة عُمان والسعودية).

وسيتنافس أمام أعضاء لجنة التحكيم، المؤلفة من سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، ستة شعراء وهم: برزان السحيم الشمري من العراق، وحمد المويزري الرشيدي من الكويت، وعبدالله مبارك الحمومي من اليمن، وميثا الغافري من سلطنة عُمان، ومطرب بن دحيم العتيبي ونبيل بن عاجان من السعودية.

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج قد أسفرت عن تأهل شاعرين بقرار لجنة التحكيم وهما: زايد عايض الرويس من السعودية بنتيجة 48/50، وحمود خلف القحطاني من السعودية بنتيجة 47/50، فيما جاءت نتائج بقية الشعراء الذين يخضعون لتصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال أسبوع كامل كالتالي: تركي الحويدر السهلي من السعودية، وعبد العزيز العبلان الديحاني من الكويت، وسعيد جار الله المنصوري من الإمارات، وفهد القرين البدري من أستراليا. وسيعلن مقدما البرنامج حسين العامري وأسمهان النقبي عن الشاعر المتأهل بتصويت الجمهور مطلع الحلقة السابعة.

يُذكر أن عدد الحلقات المباشرة  لبرنامج شاعر المليون هي 16 حلقة، ويتم تقسيمها لمراحل عدة، حيث يتم في المرحلة الأولى مشاركة 48 شاعرًا ضمن ثماني أمسيات يشارك في كل منها 6 شعراء، ويتأهل منهم 3 شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولًا إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن أربع حلقات، يشارك في كل منها ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعرًا، والمرحلة الثالثة تضم 12 شاعرًا يتم تقسيمهم على أمسيتين، يتأهل في نهاية كل منهما 3 شعراء.

أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف النهائية)، فيقدم الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم، ويتم منحهم درجات من 30 % دون استبعاد أي من المتسابقين، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر لمدة أسبوع ومنها نسبة 40 %، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية)، يعود الشعراء الستة ليقدموا قصائدهم أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30 %.

ومع ختام الأمسية الأخيرة يتم جمع درجات لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمسيتين بمجموع (60 %)، بالإضافة إلى نسبة تصويت الجمهور (40 %)، ليتم ترتيب الفائزين بالمسابقة من المركز الأول إلى السادس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاعر المليون.. انطلاق أولى أمسيات أضخم مسابقة للشعر النبطي

يشارك فيها 6 شعراء عرب.. بث شاعر المليون الاثنين المقبل بشكل استثنائي

رثاء ودعاء وإسقاطات تاريخية في ثاني أمسيات شاعر المليون

6 شعراء يتنافسون في مسابقة شاعر المليون..غدا

رمزيات متعددة وبطولات شعرية في ثالث حلقات مسابقة شاعر المليون

بمشاركة 6 شعراء.. غدا رابع حلقات مسابقة شاعر المليون

ترشيحاتنا

أول تعليق من أردوغان على مقتل جنود أتراك في سوريا

شوبير يكشف سر غضب شريف إكرامي من مجلس إدارة الأهلي

بملابس محتشمة.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور

خناقة شوارع بين لاعبي برشلونة تثير أزمة جديدة فى الفريق الكتالوني

24 عاما في البدروم حتى تفاجأت بأنها لا تقدر بثمن .. قصة هدية آخر ملكة عراقية لـ أم كلثوم .. صورة نادرة

لاعب الأهلي يثير الجدل بالتواجد في لقاء إنبي والمقاولون العرب | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني

بالمستندات.. صدمة جديدة لـ محمد الشرنوبى بسبب سارة الطباخ

في ذكرى وفاتها.. أسرار وراء فساتين أم كلثوم ومصممتها الخاصة