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خوفت على أخواتي من العدوى .. طالبة مصرية تكشف سبب رفضها مغادرة الصين.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:50 م
بسمة مصطفى طالبة
بسمة مصطفى طالبة بجامعة بكين للغات والثقافة
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محمود محسن
أكدت بسمة مصطفى طالبة بجامعة بكين للغات والثقافة والتي رفضت العودة إلى مصر أن والدي كان يخاف على تواجدي في الصين خلال تلك الفترة، مؤكدة أنه حاول معي عدة مرات للعودة إلى مصر وفكرت في العودة لكنني فكرت بعقلانية ورفضت العودة. 

وأضافت مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أنها رفضت العودة إلى مصر لأنها تخشى على عائلاتها من الإصابة بالمرض خاصة إذا اصيبت بفيروس كورونا معلقة "خايفة على اخواتي" من انتقال العدوى لهم.

وتابعت الطالبة بجامعة بكين والتي رفضت العودة إلى مصر أن الحكومة الصينية تتبع إجراءات الوقاية بشدة عن طريق تحذيراتها للمواطنين بالتزام المنازل قدر الإمكان وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. 

وأشارت الطالبة بجامعة بكين أن الكمامات المخصصة لمواجهة هذا الفيروس قد نفذت من الأسواق الصينية نتيجة الإقبال الشديد عليها، مشيرة إلى أنها أصبحت تستخدم الكمامات العادية. 

وقالت الطالبة بجامعة بكين أن رجوع المصريين مشجعنيش خالص عشان لو وصلت مطار القاهرة مفيش حجر بيتعمل للوقاية من المرض.

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