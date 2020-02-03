AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سبب اختيار مستشفى الحجر الصحي للمصريين العائدين من ووهان في مطروح.. الصحة تجيب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:27 م
وزيرة الصحة مع العائدين
وزيرة الصحة مع العائدين من الصين
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه فور عودة  المصريين من ووهان بدأنا إجراءات دخولهم  إلى الحجر الصحي بواسطة فريق من الطب الوقائي  ومكافحة العدوى.

وأضاف  خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تفقدت وزيرة الصحة جاهزية المطار لتأمين وصول المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، وفور وصول المصريين من مدينة ووهان بدأنا في الكشف عليهم  وقياس درجات الحرارة".

وتابع خالد مجاهد:"  السلطات الصينية رفضت تسليم 2 مصريين لإشتباه في أعراض فيروس كورونا، تم إخلاء كافة المصريين القادمين على متن الطائرة إلى العزل الصحي، ومتجهين حاليا إلى مقر الحجر الصحي بمطروح".

واكمل خالد مجاهد:"  وفد الطب الوقائي لمكافحة العدوى  يصطحب المصريين العائدين من ووهان  إلى الحجر الصحي، وزارة الصحة تفقدت جاهزية الحجر الصحي وأماكن الإعاشة وكافة التخصصات في مستشفى الإخلاء والنجيلة بمرسى مطروح".

ولفت خالد مجاهد:"  محاظة مطروح من المحافظات قليلة التلوث واختيار المحافظة لم يكن عشوائيا، وهناك حالة تنسيق على أعلى مستوى لإختيار المكان المحدد  ومستشفى النجيلة تبعد عن مطروح حوالي ساعة وتبعد عن الكتل السكنية  ووفرنا  قوافل طبية ثابتة لخدمة أهالي المنطقة بدلا من المستشفى".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تحرك من الصحة لإجلاء المصريين من ووهان الصينية

وزيرة الصحة:غرفة أزمات على مدار 24 ساعة لمتابعة استقبال المصريين القادمين من الصين

وزيرة الصحة: الوضع في مصر مطمئن.. ولم نرصد حالات مصابة بـ الكورونا

14 يومًا حجرًا صحيًا.. تفاصيل خطة الصحة لاستقبال العائدين من الصين

أول لقطات لـ المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.. شاهد

مطروح جاهزة لاستقبال العائدين من الصين

ترشيحاتنا

بالمستندات.. صدمة جديدة لـ محمد الشرنوبى بسبب سارة الطباخ

24 عاما في البدروم حتى تفاجأت بأنها لا تقدر بثمن .. قصة هدية آخر ملكة عراقية لـ أم كلثوم .. صورة نادرة

تصعيد خطير.. تركيا تعلن قتل 76 من الجيش السوري

شوبير يكشف كواليس قرار شريف إكرامي بالرحيل عن الأهلي

ترامب يشعل السوشيال ميديا بخطأ كارثي

بيراميدز والجونة.. شوبير يعلن قبلة شريف إكرامي عقب الرحيل عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني

بالمستندات.. صدمة جديدة لـ محمد الشرنوبى بسبب سارة الطباخ

في ذكرى وفاتها.. أسرار وراء فساتين أم كلثوم ومصممتها الخاصة