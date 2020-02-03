سبب اختيار مستشفى الحجر الصحي للمصريين العائدين من ووهان في مطروح.. الصحة تجيب

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه فور عودة المصريين من ووهان بدأنا إجراءات دخولهم إلى الحجر الصحي بواسطة فريق من الطب الوقائي ومكافحة العدوى.





وأضاف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تفقدت وزيرة الصحة جاهزية المطار لتأمين وصول المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، و فور وصول المصريين من مدينة ووهان بدأنا في الكشف عليهم وقياس درجات الحرارة".





وتابع خالد مجاهد:" السلطات الصينية رفضت تسليم 2 مصريين لإشتباه في أعراض فيروس كورونا، تم إخلاء كافة المصريين القادمين على متن الطائرة إلى العزل الصحي، ومتجهين حاليا إلى مقر الحجر الصحي بمطروح".





واكمل خالد مجاهد:" وفد الطب الوقائي لمكافحة العدوى يصطحب المصريين العائدين من ووهان إلى الحجر الصحي، وزارة الصحة تفقدت جاهزية الحجر الصحي وأماكن الإعاشة وكافة التخصصات في مستشفى الإخلاء والنجيلة بمرسى مطروح".





ولفت خالد مجاهد:" محاظة مطروح من المحافظات قليلة التلوث واختيار المحافظة لم يكن عشوائيا، وهناك حالة تنسيق على أعلى مستوى لإختيار المكان المحدد ومستشفى النجيلة تبعد عن مطروح حوالي ساعة وتبعد عن الكتل السكنية ووفرنا قوافل طبية ثابتة لخدمة أهالي المنطقة بدلا من المستشفى".







