بعد أزمته مع مدربه .. ليفربول ينتظر موقف مبابي في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن انتظار فريق ليفربول موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، وذلك عقب الازمة التي نشبت مع مدرب فريقه توماس توخيل.





مبابي خرج من مباراة مونبلييه الأخيرة غاضبًا، ولم يقف للمدير الفني توماس توخيل الذي أراد الحديث معه عقب خروجه.





ومن جانبها أكدت صحيفة ليفربول ايكو أنه رغم تصريحات يورجن كلوب بعدم قدرة ليفربول على التعاقد مع مبابي، إلا أن النادي يستهدف ضمه، مستغلًا العلامة التجارية للاعب.



