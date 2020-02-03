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رياضة

بعد أزمته مع مدربه .. ليفربول ينتظر موقف مبابي في باريس سان جيرمان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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نور عادل
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن انتظار فريق ليفربول موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، وذلك عقب الازمة التي نشبت مع مدرب فريقه توماس توخيل.

مبابي خرج من مباراة مونبلييه الأخيرة غاضبًا، ولم يقف للمدير الفني توماس توخيل الذي أراد الحديث معه عقب خروجه.

ومن جانبها أكدت صحيفة ليفربول ايكو أنه رغم تصريحات يورجن كلوب بعدم قدرة ليفربول على التعاقد مع مبابي، إلا أن النادي يستهدف ضمه، مستغلًا العلامة التجارية للاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول الذي سيرتدي قمصان بوجود العلامة بداية من الموسم المقبل، ويريد استغلال الشركة للضغط على كيليان لقبول العرض.
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