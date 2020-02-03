بدراوي: 70% خصما ضريبيا للممولين لفض المنازعات

أيد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، موضحا أن هذه المنازعات تنشأ من التقديرات الجزافية التي تقرها مصلحة الضرائب على الممولين، فضلا عن إهدار السجلات والدفاتر الضريبية من قبل الممولين وحجز هذه الأموال.

وأضاف بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفساد والتلاعب يعد سببا رئيسيا في هذه المنازعات، مشيرا إلى أن حق التقاضي مكفول فيما يخص قضايا المنازعات الضريبية، لكن القضايا تستمر لسنوات طويلة دون حل، لذلك لابد من اللجوء إلى طرق أخرى لفض المنازعات بخلاف التقاضي وهو ما طالب به الرئيس.

وأشار النائب إلى أن المنازعات لا تقتصر على الحكومة والممولين أو رجال الأعمال فقط، بل تنشأ أيضا بين قطاعات الحكومة نفسها، فقد تجد خلافا بين وزارة المالية وأحد القطاعات أو الهيئات بسبب عدم سداد أو تحصيل الضرائب المقررة.



