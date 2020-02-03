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منوعات

شجرة إماراتية لدعم حرائق أستراليا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:35 م
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
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محمود نوفل
 زرع المسؤولون عن إكسبو 2020 دبي شجرة أوكالبتوس في موقع الحدث الدولي في تعبير جميل عن دعم الإمارات لجهود أستراليا في مواجهة حرائق الغابات المدمرة وعن الصداقة التي تجمع البلدين.

حضر الفعالية ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي وعبدالله علي عتيق السبوسي، سفير الإمارات لدى أستراليا؛ و هايدي فينامور، سفيرة أستراليا لدى الدولة، وجاستين مكغوان، المفوض العام لأستراليا في إكسبو 2020 وإيان هاليداي، القنصل العام لأستراليا في دبي.

وترمز شجرة الأوكالبتوس، بفضل بذورها التي تتحمل لهيب النيران لتعود وتنمو من جديد بعد الحرائق، إلى متانة الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بأستراليا، وإلى قدرة البلدين على العمل معا لصنع مستقبل أفضل. 

وتغطي أشجار الأوكالبتوس 75 في المئة من غابات أستراليا وهي مصدر غذاء رئيسي لحيواناتها الأصلية.

وقال عبدالله علي عتيق السبوسي أنه في الوقت الذي تواصل فيه أستراليا العمل لإخماد حرائق الغابات، نريد أن نؤكد لجميع الأستراليين تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع أستراليا، والتزامنا بعلاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعنا.

وأضاف: شجرة الأوكالبتوس هي لفتة صغيرة، تعبر تعبيرا قويا عن الروابط المتينة بين بلدينا.

و من جانبها قالت هايدي فينامور تأثرنا للغاية بالدعم الكبير والمشاعر الصادقة التي لمسناها من دولة الإمارات على المستوى الحكومي والشعبي تضامنا مع جهودنا في مواجهة حرائق الغابات، ونحن ممتنون لما شهدناه من استعداد للمساعدة ومختلف أشكال التعبير عن التضامن، والعديد من المناطق في أستراليا لم تتأثر وما زالت مستمرة في توفير التجارب السياحية المذهلة التي يعرف بها بلدنا. كما يمكن للناس تقديم الدعم باستمرارهم بشراء المنتجات الأسترالية وزيارة أستراليا والدراسة والاستثمار فيها.
شجرة إماراتية لدعم حرائق أستراليا
شجرة إماراتية لدعم حرائق أستراليا
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