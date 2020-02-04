الوفد عن إجلاء المصريين من الصين: الدولة حريصة على سلامة مواطنيها

أشادت أمل رمزي، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بإجراءات الحكومة المصرية في التعامل مع أزمة فيروس "كورونا المستجد" وخاصة الحرص على الاهتمام بالمواطنين المصريين المتواجدين في الصين في الوقت الحالي.





وأكدت رمزي، في بيان لها، أن مصر حريصة كل الحرص على سلامة وأمن المصريين داخل وخارج أراضيها من خلال سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي تستهدف حماية أرواح المواطنين ومنع انتشار الفيروس الغامض داخل مصر.





وثمنت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي تمثلت في تعليق الرحلات الجوية مع الصين، وإرسال طائرة مصرية خاصة، مباشرة إلى مطار ووهان بالصين لنقل المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى الوطن والذين وصلوا صباح اليوم إلى مطار العلمين ووضعهم تحت الملاحظة للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس .





وأشارت أمل رمزي، إلى أن وزارة الصحة نجحت في توفير الإمكانيات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع المصريين القادمين من الصين، لعدم دخول هذا الفيرس إلى مصر في حالة لاقدر الله تم اكتشاف اى من المصابين بين المواطنين العائدين من الصين .



