الدوري المصري .. الاتحاد السكندري يتعثر أمام الإنتاج الحربي بتعادل سلبي

انتهت أحداث مباراة الإنتاج الحربي وضيفه الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم .
الاتحاد السكندري رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع إنبي رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم للمركز السابع مستغلًا تعثر الإسماعيلي وتراجعه للمركز الثامن بعد الهزيمة من أسوان.
كان الشوط الأول قد انتهى بتعادل الفريقين سلبيا في شوط أقل من المتوسط من جانب الفريقين، ولم يشهد أي أحداث بارزة عدا المشاركة الأولى لمحمد الصباحي مهاجم الاتحاد السكندري القادم من اسوان في يناير الماضي ، والذي شارك في الدقيقة 32 من عمر الشوط بدلا من مروان عطية المصاب.
وجاء الشوط الثاني أقل من المتوسط من الفريقين ولم تكن هناك أي هجمات خطيرة علي مرمي الفريقين، ووضحت تعليمات كلا المديرين الفنيين لفريقهما بعدم السماح بدخول اهداف ، مما جعل المباراة تظهر بمستوى ضعيف فنيا بعيدة عن أي ملامح فنيات الكرة.