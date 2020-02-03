الدوري المصري .. الاتحاد السكندري يتعثر أمام الإنتاج الحربي بتعادل سلبي

الاتحاد السكندري رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع إنبي رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم للمركز السابع مستغلًا تعثر الإسماعيلي وتراجعه للمركز الثامن بعد الهزيمة من أسوان.

الاتحاد السكندري رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع إنبي رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم للمركز السابع مستغلًا تعثر الإسماعيلي وتراجعه للمركز الثامن بعد الهزيمة من أسوان.

كان الشوط الأول قد انتهى بتعادل الفريقين سلبيا في شوط أقل من المتوسط من جانب الفريقين، ولم يشهد أي أحداث بارزة عدا المشاركة الأولى لمحمد الصباحي مهاجم الاتحاد السكندري القادم من اسوان في يناير الماضي ، والذي شارك في الدقيقة 32 من عمر الشوط بدلا من مروان عطية المصاب.