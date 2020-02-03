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توك شو

"الزراعة" تزف بشرى لمزارعي القصب حول الأسعار.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:21 م
قصب السكر
قصب السكر
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هاني حسين
قال مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، إن جميع مزارعي القصب يطالبون برفع الأسعار منذ العام الماضي.

وأضاف عبد الجواد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن سعر السكر العالمي ارتفع  مما يعطي فرصة لإمكانية دراسة رفع أسعار القصب.

وتابع:"  يهمنا في المقام الأول الفلاح وهناك إمكانية لدراسة رفع سعر القصب".

وأكمل مصطفى عبد الجواد:"  موسم التوريد بدأ والمزارعون يقومون بتوريد القصب حاليا  وفي حال زيادة الأسعار  يمكن أن يحصل المزارعون على فرق الأسعار بأثر رجعي".

ولفت عبد الجواد:"  الظروف مهيأة لصالح المزارع لرفع أسعار القصب، والمزارع يتابع سعر السكر في البورصة العالمية".

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