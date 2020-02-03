محافظ كفر الشيخ يشهد نموذج محاكاة للتعامل مع حريق بمحطة غاز.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، نموذج محاكاة للتعامل مع حريق داخل محطة تعبئة أسطوانات الغاز بـ بلطيم؛ لاختبار مدى التعامل والجاهزية لأية حالات طارئة قد تحدث.





وشارك في نموذج المحاكاة سيارات الإسعاف والحماية المدنية، عقب سماع جرس الإنذار قبل ملاحظة، وتبين إلمام العاملين الجيد وحسن تدريبهم علي كيفية استخدام طفايات الحريق، وإجراء إسعافات أولية، والتعامل مع خطط الإخلاء وقراءة خرائط مخارج الطوارئ.





وتفقد محافظ كفر الشيخ، نواحي بيئة عمل المنشأة وتجهيز طفايات الحريق والتي تضم "2 طلبمة" حريق بسعة 568 مترا مكعبا/ الساعة، وذلك لتعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة العمال وتحقيق الطمأنينة، وذلك عن طريق الإخلاء وهو نقل الاشخاص من مكان العمل المعرض للخطر إلي مكان آمن بنهاية مسار الخروج.





كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، مراحل تعبئة الأسطوانات بقوة 132 عاملًا، موضحا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتراوح من 25 إلي 30 ألف أسطوانة غاز منزلي يوميًا حسب الاحتياج، ومن 500 إلي 1000 أسطوانة 60 لترا.