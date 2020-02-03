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تطوير العشوائيات: خطة للقضاء على المناطق العشوائية بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:59 م
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات
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محمود محسن
أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات أن مشروع "معًا" يتم تنفيذه في منطقة السلام ويضم 4500 وحدة بتكلفة تقدر بمليار جنيه.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية dmc أن المنطقة الشمالية العسكرية تعمل على إعداد منطقة بشاير الخير "3" و"5"، بإجمالي 26 ألف وحدة بكل مشتملاتها من ملاعب ومدارس وعيادات صحية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

وتابع رئيس صندوق تطوير العشوائيات أن بشاير الخير 3 اقترب على الانتهاء، وكذلك بشاير الخير 5 سينتهي في منتصف 2020، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية خلال 2020.

وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات إلى  أن هناك نحو 409 آلاف أسرة استفادت من تطوير المناطق غير المخطوطة، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 22 مليار جنيه على تطوير المناطق غير الآمنة حتى الآن.

وقال رئيس صندوق تطوير العشوائيات أنهم بدأوا بتنفيذ خطة للقضاء على المناطق غير المخططة خلال 10 سنوات، تكلفتها قد تصل إلى 350 مليار جنيه، مؤكدا الدولة تستهدف تطوير المناطق غير المخططة وتوفير احتياجات المواطنين في تلك المناطق ضمن رؤية 2030.

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