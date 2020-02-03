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رياضة

بحضور وزير الشباب والرياضة.. وضع حجر الأساس لنادي المحامين بالقاهرة الجديدة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:36 م
سامح عاشور
سامح عاشور
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عمرو أبوبكر
شارك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم " الاثنين"، في وضع حجر الأساس لنادي المحامين بالقاهرة الجديدة، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور وأشرف زكي نقيب محاميي القاهرة الجديدة.

وشهد حفل وضع حجر الأساس تكريم لفيف من شيوخ المحامين ومستشاري الإدارات القانونية على مجهوداتهم التي قدموها لازدهار المحاماة في  الدولة المصرية .


وفي نهاية الاحتفال بتدشين نادي المحامين بالقاهرة الجديدة حرص سامح عاشور نقيب المحامين على تكريم نخبة من المحامين المصريين، على رأسهم كل من: يحيى التوني امين صندوق النقابة العامة للمحامين، وهشام لطفي وكيل اول وزارة البترول للشئون القانونية، وأيمن حجازي نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ومحمد شوقي دسوقي مدير عام الشؤون القانونية بشركة بترو زنيمة.

من جهته عبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته لتدشين نادي للمحاماة بالقاهرة الجديدة، معربا عن تمنياته بمزيد من النجاحات والتقدم في المجالين الرياضي والقانوني .

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