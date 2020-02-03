وزير الرياضة يحضر دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات حفل افتتاح دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة، في نسختها الخامسة، والذي يقام تحت رعاية وحضور قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، نظم الحفل بنادي الشارقة الرياضي وتستمر فعاليات الدورة حتى 12 فبراير الجاري بمشاركة 78 ناديا من 18 دولة عربية يتنافسون لنيل ألقاب 9 ألعاب





كما شهد الحفل الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا، وسعادة الشيخة حياة آل خليفة، رئيس لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة بالدورة العربية، وعدد من القناصل وسفراء من الوطن العربي، بالإضافة إلى الشخصيات الرسمية والرياضية وضيوف الدورة.





وقد صرح وزير الشباب والرياضة بأن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة، هي واحده من أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية العربية والتي تقام بشكل دوري وتساهم في دعم الحركة الرياضية العربية، مشيرا الي ان دولة الامارات العربية المتحدة باتت تمثل علامة كبيرة في تطور الرياضة على المستوى العربي، مشيدا بجهود نادي سيدات الشارقة في تحقيق الحداثة الرياضية على مستوى توسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة للألعاب الرياضية التي تشارك فيها المرأة.





وأختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لكل القائمين على هذه الدورة وفي مقدمتهم الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.





وقد ﺟﺎﺀ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه الدورة ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻃﻠﻖ ﻧﺎﺩﻱ ﺳﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻭﺍﻟتي استقطبت المشاركات ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ. ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎﺕ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ، ﻋﺒّﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﺗﺼﻮﺭ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺸﻴﺨﺔ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺳﻤﻲ، قرينة ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ، ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺘﺮﺗﻘﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﺪﺙٍ ﺫﻭ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.





ﻭﺇﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻧﺸﺄﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺪﺍﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ تضمنت الدورة 5 ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ في العام 2012 وهي ﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ، ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ، كرة ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺮﻣﺎﻳﺔ، وﺃﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻯ، ثم تمت إضافة القوس والسهم، والمبارزة للعام 2014 بمشاركة 400 لاعبة من 53 نادٍ في 14 دولة، وتتوج الدورة الثالثة للعام 2016 بإضافة الفروسية في قفز الحواجز، ليصبح بذلك العدد النهائي للمسابقات ثمانية.





وقد شارك في حفل الافتتاح الفنان الإماراتي حسين الجسمي "السفير المفوض فوق العادة" في حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وقدم خلال الأمسية الرياضية أغنية الدورة الرسمية بعنوان "نساء العُرب.