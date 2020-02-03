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وزيرة الصحة تستقبل المصريين القادمين من بؤرة الموت بـ الصين .. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:48 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه لا توجد حالات مصابة بـ فيروس كورونا فى مصر نهائيا، مشيرة إلى أن هذه الفترة من السنة تزيد بها حالات الإصابة بـ الانفلونزا وذلك يسبب الفزع للكثير من المواطنين، مضيفة أنها استقبلت المصريين القادمين من الصين فى المطار.

وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا فى العالم أجمع جميعهم وافدون من دولة الصين.

وتابعت الدكتورة هالة زايد، أن أية حالة تأتي فى المطارات وتكون درجة حرارتها 38 درجة تذهب الى المستشفى مباشرة للكشف والفحص الطبي الكامل عليها وان جميع الحالات التى كان مشتبها بها وبعد الفحص تبين أنها انفلونزا موسمية.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، ان الدول ليست مخيرة لإعلان وجود حالات مصابة بفيروس كورونا ام لا لأن منظمة الصحة العالمية رقيبة على ذلك فى جميع دول العالم، وأوضحت وزيرة الصحة انه تم عمل محاكاة قبل وصول الطائرة المحملة بـ المصريين القادمين من الصين.

وأشارت إلى أن المعسكر الخاص بالوافدين من الصين يكون فى مطروح نظرا لتوافر جميع الشروط هناك، موضحة أن المعسكر يستوعب حوالى 650 شخصا ومجهز بكافة إمكانيات الحياة وبه جميع انواع العيادات والفحوصات بالاضافة الى ان المعسكر به فحص دوري كل 8 ساعات.
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