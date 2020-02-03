"الديهي" عن العزل الصحي للعائدين من الصين: "الوقاية خير من العلاج".. فيديو

قال نشأت الديهي أن الدولة تعاملت بمسئولية تجاه عودة المصريين من الصين ، وقد تم تحمل المسئولية عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجلاء المصريين من الصين وإعادتهم قائلا "تعامل الدولة مع المصريين في الصين يدعو للسعادة أن الدولة حريصة على مواطنيها".





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناه "TeN"، أن العزل الصحي للمصريين العائدين مش عيب، ويحدث في جميع دول العالم، مؤكدًا الوقاية خيرًا من العلاج.





وأضاف " الديهي " أن الوضع لا يدعو للقلق نظرًا للتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، ولوجود درجة من الوعي يقوم بها الإعلام وكافة المنابر والوسائل المعنية للناس.





وأوضح أن مصر بمناخها وجغرافيتها وشعبها لديها حالة من الوعي الشديد بالتعامل مع الأوبئة، معقبًا: "اطمنوا القائمين على الامر يصلوا الليل بالنهار من أجل التصدي لدخول كورونا البلاد.









وتابع" نشأت الديهي" أنه لا داعي للقلق مشددًا على أن مصر آمنة وخالية من فيروس كورونا تمامًا.





واستكمل "الديهي " أن الدولة المصرية واخدة بالها كويس ، وليس هناك اى اضرار ستلحق بالمصرين نتيجة انتشار فيروس كورونا بسبب احتياطات الدولة للتصدى له .