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محافظات

تجديد الثقة في «طارق الوكيل» وكيلا لمديرية الطب البيطري ببني سويف

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:00 م
الدكتور طارق محمد
الدكتور طارق محمد محمد صادق
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محمد عبد الحليم
أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار الوزاري 119  لسنة 2020  بتجديد الثقة فى الدكتور طارق محمد محمد صادق الوكيل مديرا عاما لمديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف بدرجة مدير عام لمدة سنة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء شغل الوظيفة. وذلك نظرًا لكفاءته في إدارة العمل .

يذكر أن الوكيل تمت ترقيته مديرا عاما لمديرية الطب البيطرى منذ عامين ويشغل منصب نقيب البيطريين بالمحافظة.

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كما تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة عقدت  في الأول من فبراير  الجاري اجتماعا تنسيقيا  مع الأطباء البيطرين بمقر المديرية، ليتم بعدها تنظيم 5 قوافل وعلى مدار أسبوع كامل،حيث انطلقت القافلة الأولى أمس الأحد 2 فبراير بمدينة إهناسيا، والقافلة الثانية اليوم الاثنين 3 فبراير بقرية بهبشين مركز ناصر، والقافلة الثالثة غدا الثلاثاء 4 فبراير بقرية قمبش مركز ببا، والأربعاء 5 فبراير بقرية الحلابية مركز بني سويف، وتختتم الخميس 6 فبراير بقافلة بمدينة الواسطى.

تجديد الثقة في «طارق الوكيل» وكيلا لمديرية الطب البيطري ببني سويف
تجديد الثقة في «طارق الوكيل» وكيلا لمديرية الطب البيطري ببني سويف
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