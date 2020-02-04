350 مرشحا في الجمعية العمومية للأدوية والمستلزمات.. و50 لمجلس الإدارة

تستمر إدارة الشعب بالاتحاد العام للغرف التجارية في تلقى طلبات الانضمام للجمعية العمومية للشعبة العامة للأدوية ومستحضرات التجميل، والترشح لمجلس إدارة الشعبة، بالرغم من اكتمال الجمعية العمومية وتجاوزها النصاب القانونى المقرر، واللازم لانعقاد جلسة إجراءات تشكيل مجلس إدارة الشعبة الجديدة، سواء للانضمام للجمعية العمومية، أو الترشح لمجلس الإدارة وهو (50 عضوا).

وأكدت مصادر لصدى البلد داخل الاتحاد أن الطلبات المقدمة للجمعية العمومية تجاوزت 350 طلبا رغم أن عدد المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة بلغوا 50 مرشحا حتى نهاية الخميس الماضى.

ولفتت المصادر إلى أنه. سيتم انتخاب 21 مرشحا منهم لمجلس إدارة الشعبه ، حيث سدد كل عضو منهم رسوم الاشتراك السنوية للجمعية العمومية البالغة 1000 جنيه بخلاف 250 جنيها للترشح لعضوية مجلس الإدارة تسترد حال الفوز بمنصب عضوية مجلس إدارة الشعبة العامة.

وعقب إغلاق باب العضويه والترشح ستقوم لجنة من إدارة الشعب العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية بمراجعة كافة أوراق المتقدمين للشعب العامة المقرر إعادة تشكيل مجالس إداراتها حيث تمهيدا لإعلان الجداول والكشوف بأسماء أعضاء الجمعيات العمومية والمرشحين لمجالس الإدارة لتستعد الجمعيات العمومية الشعب لانتخاب 21 عضوا لمجلس إداراتها الذى سيقوم بدوره بانتخاب هيئة المكتب لها لمدة 4 سنوات قادمة حتى نهاية عام 2024 .