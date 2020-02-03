قبل ما تزوري صاحبتك.. 5 نصائح قدميها لأطفالك

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- احترام خصوصية المنزل، وعدم العبث في الأشياء التي لا تخصه.

- التزام الهدوم وعدم الضوضاء.

-عدم الجلوس بمفردهم داخل غرفة مغلقة تمامًا.

- مراعاة النظافة والنظام وحسن الحديث.

- عدم الاطالة في الجلوس اثناء الزيارة لوقت متأخر.