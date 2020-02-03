قبل ما تزوري صاحبتك.. 5 نصائح قدميها لأطفالك

تحب الكثير من الأمهات المشاركة الاجتماعية، ولكن عند وجود اطفال يكون الامر اكثر تعقيدا، فقدم الدكتور مصطفى الديب أخصائي اللغة الاضطرابات النفسية والسلوكية، مجموعة نصائح تقدمها الأمهات لأطفالهن قبل الزيارة، تعرف عليها خلال السطور التالية.
نصائح للطفل قبل الذهاب إلى منزل الاصدقاء:
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- احترام خصوصية المنزل، وعدم العبث في الأشياء التي لا تخصه.
- احترام خصوصية المنزل، وعدم العبث في الأشياء التي لا تخصه.
- التزام الهدوم وعدم الضوضاء.
-عدم الجلوس بمفردهم داخل غرفة مغلقة تمامًا.
- مراعاة النظافة والنظام وحسن الحديث.
- عدم الاطالة في الجلوس اثناء الزيارة لوقت متأخر.