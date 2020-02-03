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تعليم

الطلاب المشاركون في ملتقى الوافدين بالجامعات يزورون أنفاق تحيا مصر والمشروعات القومية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:18 م
زيارة انفاق تحيا
زيارة انفاق تحيا مصر والمشروعات القوميه للطلاب المشاركين في
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انجي هيبة
أجرى المشاركون في الملتقى الرياضي الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية  والذي تنظمه جامعة قناة السويس، زيارة لأنفاق تحيا مصر أحد المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة. 

وتهدف الزيارة إلى تعريف جميع الطلاب الوافدين بما يتم إنجازه على أرض الواقع لينقلوا كل ما شاهدوه لبلادهم.



وحرصت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس على التقاط الصور التذكارية مع جميع الوفود المشاركة بالملتقى.
 

يأتى ذلك استمرارا لفعاليات الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية الذى تستضيفه وتنظمه جامعة قناة السويس خلال الفترة من ١ وحتى ٤ فبراير تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.
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