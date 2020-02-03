الطلاب المشاركون في ملتقى الوافدين بالجامعات يزورون أنفاق تحيا مصر والمشروعات القومية





وتهدف الزيارة إلى تعريف جميع الطلاب الوافدين بما يتم إنجازه على أرض الواقع لينقلوا كل ما شاهدوه لبلادهم.











وحرصت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس على التقاط الصور التذكارية مع جميع الوفود المشاركة بالملتقى.



يأتى ذلك استمرارا لفعاليات الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية الذى تستضيفه وتنظمه جامعة قناة السويس خلال الفترة من ١ وحتى ٤ فبراير تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

