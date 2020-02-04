بعد موافقة تضامن البرلمان.. فرض ضريبة 5 جنيهات على 14 خدمة

يسعى مجلس النواب إلى الانتهاء من مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة -المقدم من الحكومة- خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، لدعم هذه الفئة قبل انتهاء فترة البرلمان الحالي.



