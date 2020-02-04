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برلمان

بعد موافقة تضامن البرلمان.. فرض ضريبة 5 جنيهات على 14 خدمة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:06 ص
اموال
اموال
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أحمد أيمن
يسعى مجلس النواب إلى الانتهاء من مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة -المقدم من الحكومة- خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، لدعم هذه الفئة قبل انتهاء فترة البرلمان الحالي.

وعقدت لجنة التضامن بالبرلمان، اجتماعا أمس الإثنين، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بجانب مشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى والنائبة هبة هجرس فى نفس الموضوع، حيث وافقت اللجنة على عدد من مواد القانون على أن تناقش اللجنة باقي المواد خلال الأيام المقبلة تمهيدا لإقراره وإحالته للجلسة العامة.

ونص مشروع القانون في مادته الـ11، على فرض ضريبة طابع قيمتها خمسة جنيهات على رسوم استخراج 14 خدمة تُقدم للمواطنين لصالح صندوق ذوى الإعاقة حتى يستطيع أن يقوم بالمهام التى حددها له القانون، وتشمل الخدمات:
 
1. رخصة السلاح.
 
2. رخصة القيادة بجميع أنواعها.
 
3. رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
 
4. استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
 
5. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
 
6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ويتثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها.
 
7. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
 
8. تأشيرات الإقامة للأجانب.
 
9. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
 
10. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها.

11. طلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
 
12. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
 
13. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

14. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

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