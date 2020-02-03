AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير: القيادة السياسية تدرك أهمية إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لدعم الاقتصاد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:54 م
مصانع متعثرة
مصانع متعثرة
Advertisements
محمد يحيي

قال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن القيادة السياسية تدرك جيدا أهمية إعادة تشغيل الكيانات الإنتاجية والمتمثلة في المتعثرة، باعتبارها أحد إجراءات فتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وتشغيل الأيدي العاملة للقضاء على البطالة.


أوضح "أبوزيد" لـ"صدى البلد" أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزارات المجموعة الاقتصادية لعرض حالات المصانع المتعثرة والعمل علي إعادتها للمساهمة  في دعم الاقتصاد القومي، من شأنه إعطاء رسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر بدأت في جني ثمار إجراءاتها الإصلاحية و تقوم بإجراءات تصحيحية جديدة بعد تحسين بيئة التشريعات الجاذبة للاستثمار.


ذكر "أبوزيد" أن الجهاز المصرفي ممثل في البنك المركزي المصري سبق له إطلاق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بالإضافة لمبادرة تسوية ديون المصانع والكيانات الإنتاجية المتعثرة، لإعادتها للحياة العملية مرة أخري، وهو من شأنه دعم توجهات الدولة لتشجيع الصادرات المصرية وفتح آفاق للمنتجات المحلية بالسوق الخارجية وإعطاء ميزة تنافسية للإنتاج الوطني.


توقع "أبوزيد" أن تشهد الفترات المقبلة عددا من السياسات الاقتصادية المحفزة للاستثمار من بينها تخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى و خروج سلسلة من التشريعات الاقتصادية الهامة من بينها قوانين الضرائب والجمارك وغيرها باعتبارها أحد أطر جذب الاستثمار وتحفيز بيئة الأعمال بالإضافة لقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتزامن مع مبادرة البنك المركزي لإعطاء قبلة الحياة للقطاع الصناعي والإنتاجي في مصر.


وأعلن السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوزراء المجموعة الاقتصادية لدراسة حالات وأوضاع المصانع المتعثرة والتي تضررت من أحداث الانفلات الأمني في 2011 وما تلاها من توقفها عن الإنتاج وتسريح العمالة بها وتعرضها لخسائر اقتصادية وأزمات مالية.


ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر للدراسات الاقتصادية: الغاء فوائد الديون على المصانع المتعثرة دفعة ايجابية

المستفيد ما يقارب 5000 مصنع متعثر.. الحكومة تدعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه.. برلمانيون يطالبون بـ 4 خطوات أخرى منها خفض أسعار البنزين والكهرباء

وكيل البرلمان عن مبادرة إسقاط ديون المصانع: خطوة حقيقية لدعم الصناعة

عمرو فتوح: مبادرات دعم الصناعة أحد أهم قرارات الرئيس السيسي

الصناعات عن مبادرة المركزي لدعم القطاع: 50 مليار جنيه تنقذ 5000 مصنع متعثر

الحكومة: لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل..نواب: يجب الاهتمام بتجديد البنية التحتية.. وإعادة النظر في أسعار الكهرباء والمياه والغاز

ترشيحاتنا

أول رد من صحة النواب على واقعة وائل الصاوي .. فيديو

تراجع كبير في سعر البنزين بمصر.. توقعات بانخفاض برميل البترول بسبب كورونا

شيخ الإنسانية.. ولي عهد دبي يهدي "ياقوت" لـ صبي سعودي.. ورد فعل مفاجئ للطفل.. فيديو

فنانة شهيرة تعلن عقد قرانها

أحمد موسى يكشف سر اختيار مطروح كي تكون مكان الحجر الصحي للمصريين العائدين من ووهان.. فيديو

قلبي انكسر وعايزة حق ابني.. شاهد رد فعل الإعلامية مروة ميمي على مقتل نجلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لقاء هاني شاكر ووليد توفيق.. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني

بالمستندات.. صدمة جديدة لـ محمد الشرنوبى بسبب سارة الطباخ