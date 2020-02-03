الجيش الليبي يكشف عن قاعدة عسكرية تركية في ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قاعدة معيتيقة أصبحت تحت سلطة الأتراك، مؤكدا أنها أصبحت قاعدة تركية بشكل شبه كامل.





وبشأن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف بصيغة 5+ 5 الذي دعا له المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قال المسماري ""بخصوص اجتماع 5+ 5 لم يتم تزويدنا حتى الآن بأي معلومات من القيادة العامة".





وأضاف "إذا كان لدينا موقف كالقيادة العامة للجيش بشأن اجتماع اللجنة العسكرية سوف نعلن عنه بشكل رسمي ولا تزال الاجتماعات حول هذا قائمة حتى الآن".





وأوضح أن سياسة أردوغان أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.



