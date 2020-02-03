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أخبار العالم

الجيش الليبي يكشف عن قاعدة عسكرية تركية في ليبيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:58 م
الجيش الليبي: قاعدة
الجيش الليبي: قاعدة معيتيقة أصبحت قاعدة تركية
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رحيم يسري
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري قاعدة معيتيقة أصبحت تحت سلطة الأتراك، مؤكدا أنها أصبحت قاعدة تركية بشكل شبه كامل.

وبشأن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف بصيغة 5+ 5 الذي دعا له المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قال المسماري ""بخصوص اجتماع 5+ 5 لم يتم تزويدنا حتى الآن بأي معلومات من القيادة العامة".

وأضاف "إذا كان لدينا موقف كالقيادة العامة للجيش بشأن اجتماع اللجنة العسكرية سوف نعلن عنه بشكل رسمي ولا تزال الاجتماعات حول هذا قائمة حتى الآن".

وأوضح أن سياسة أردوغان أصبحت واضحة في دعم الإرهاب من خلال دعم وإنشاء مجموعات إرهابية وشركات أمنية.

وتابع المسماري "أردوغان يدير شبكة إرهابية دولية من خلال الشركات الأمنية التي أنشأها..وأنشأ شركة أمنية تحولت إلى ذراع لتنظيم الإخوان من أجل تنفيذ عمليات إرهابية".
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