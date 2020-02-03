تخوفا من كورونا .. منظمة السياحة العالمية تناشد السياح الإبلاغ عن أنفسهم حال إصابتهم

تراقب منظمة السياحة العالمية (UNWTO) عن كثب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) ، في كل من الصين والعالم ، وتتعاون عن كثب مع منظمة الصحة العالمية (WHO).





وأكدت منظمة السياحة العالمية أنه منذ بداية حالة الطوارئ ، تصرفت السلطات الصينية بسرعة وحسم وفى اطار ذلك تعرب المنظمة عن تضامنها مع الشعب الصيني وحكومته وقطاع السياحة في هذه الأوقات الصعبة.





وأِشارت منظمة السياحة العالمية إلى أنه في السنوات الأخيرة ، برزت الصين كرائد عالمي حقيقي للسياحة ، كسوق مصدر وكوجهة رائدة في حد ذاتها ، توفر سبل العيش لملايين الناس في جميع أنحاء البلاد. وستوفر السياحة شريان حياة ثمينًا مع استعادة الصين وإعادة بنائها من هذه الانتكاسة ، تمامًا كما أثبت القطاع مرونته مرات عديدة من قبل.



