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أخبار البلد

تخوفا من كورونا .. منظمة السياحة العالمية تناشد السياح الإبلاغ عن أنفسهم حال إصابتهم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:51 م
فيروس كورونا - صورة
فيروس كورونا - صورة تعبيرية
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محمد الاسكندرانى
تراقب منظمة السياحة العالمية (UNWTO) عن كثب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) ، في كل من الصين والعالم ، وتتعاون عن كثب مع منظمة الصحة العالمية (WHO).

وأكدت منظمة السياحة العالمية أنه منذ بداية حالة الطوارئ ، تصرفت السلطات الصينية بسرعة وحسم وفى اطار ذلك تعرب المنظمة عن تضامنها مع الشعب الصيني وحكومته وقطاع السياحة في هذه الأوقات الصعبة.

وأِشارت منظمة السياحة العالمية إلى أنه في السنوات الأخيرة ، برزت الصين كرائد عالمي حقيقي للسياحة ، كسوق مصدر وكوجهة رائدة في حد ذاتها ، توفر سبل العيش لملايين الناس في جميع أنحاء البلاد. وستوفر السياحة شريان حياة ثمينًا مع استعادة الصين وإعادة بنائها من هذه الانتكاسة ، تمامًا كما أثبت القطاع مرونته مرات عديدة من قبل.

وألمحت المنظمة أنه خلال أوقات الأزمات ، يتعين على السياحة أن ترقى إلى مستوى مسؤوليتها كجزء لا يتجزأ من المجتمع الأوسع عبر التعاون في وقف انتشار الفيروس والحد من تأثيره على الناس والمجتمعات.

وطالبت منظمة السياحة العالمية تحمل السياح مسؤولية الإبلاغ بأنفسهم قبل سفرهم للحد من تهديد الانتقال حال تعرضهم لأى إصابة، وعليهم اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية وسلطات الصحة الوطنية الخاصة بهم.

وستستمر منظمة السياحة العالمية بصفتها وكالة الأمم المتحدة المتخصصة للسياحة في دعم منظمة الصحة العالمية ، الوكالة الرائدة للأمم المتحدة لإدارة هذا المرض من خلال تقديم المشورة وتوفير السياحة الخاصة.
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