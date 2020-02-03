رغم إعاقتها.. تالين تفوز بمسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن الكريم

لم تمنعها إعاقتها التي ابُتليت بها من حفظ كلام الله عزو جل فقد تمكنت الطالبة تالين المصعبي بتعليم نجران من تحقيق الترتيب الأول على مستوى المملكة والدول المشاركة في جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن لذوي الإعاقة بعد ترشيحها من ادارة التربية الخاصة في منطقة نجران ، حيث سافرت مع أهلها إلى جيزان لتشارك في المسابقة.





وعبرت تالين عن فرحتها قائلة (فرحانة لأني فزت وجبت المركز الأول وذهبت إلى المسابقة واستمتعت بالمسابقة) .





وكانت المسابقة تحت رعاية الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز ، عضوة مجلس إدارة الجمعية حفل ختام جمعية الأطفال ذوي الإعاقة امس ، على جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم في الدورة 24 بمركز الجمعية بجازان .





وقد أثنت عليها الأميرة فهده وكانت في قمة السعادة بإنجازها العظيم لطفلة في العقد الأول من العمر برغم اعاقتها بمرض (الصلب المشقوق) حيث سلمتها الأميرة الشهادة والهدايا مما كان له الأثر في نفس تالين بالفرحة والسعادة.





ويُشار الي ان مديرة ومشرفات إدارة التربية الخاصة - قد زارت ابتدائية التحفيظ بالمشعلية للاحتفاء بالطالبة المتميزة تالين المصعبي وتكريمها لتفوقها.





ومن جانبها قالت أم تالين المصعبي : ابنتي لديها إعاقة منذ وُلِدت وتجاوزنا هذه الإعاقة وبعدما كبرت ألحقناها بالروضة ثم أولى إبتدائي في التعليم العام وانتقلت بعد إلى تحفيظ القرآن بمساعدة مديرة المدرسة جميلة الجهني ومعلمتها العنود الشهراني حيث تم تهيأت المدرسة لوضع ابنتي".





وأضافت والدتها " الحمد لله بنتي متفوقة في دراستها، والشكر لله أولًا ثم كل من ساعد وساند ابنتها " .



