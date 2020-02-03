القبض على عاطل بحوزته 59 تذكرة هيروين بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم، برئاسة الرائد أحمد شمس رئيس مباحث مركز شبين الكوم والنقيب محمد أبو العطا معاون مباحث مركز شبين الكوم من القبض على عاطل بحوزته 59 تذكرة هيروين وسلاح ناري فرد خرطوش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة.





تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالقبض على ” عمرو.ع.ا ” 26 سنة، وشهرتة البلتاجى عاطل ومقيم مدينة شبين الكوم، وبحوزته 59 تذكرة هروين وفرد خرطوش وطلقة للدفاع عن تجارته غير المشروعة ومبلغ مالى حصيلة البيع.





تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجار عرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.