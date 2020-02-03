بعد احتجاز مهندس صيني..صحة المنيا تنفي وجود إصابات بفيروس كورونا

نفى الدكتور على قاسم مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمنيا، ظهور اى حاله لمرض كورونا بالمحافظة.

وأكد على استعداد مستشفيات الحميات وكذلك المستشفيات العامه التعامل مع المرض فى حالة ظهوره لا قدر الله.

وفى سياق متصل احتجزت مستشفي حميات بمدينة المنيا، مهندسا صينيا يدعي "ليوهونج زهو " يعمل بأحد المصانع كإجراء إحترازي تحسبا لإصابته بفيروس "كورونا"، خاصة وأنه كان متواجد بالصين قبل فترة قليلة.

وجرى سحب عينة منه وبعد تحليلها في المعامل المختصة، تبين إنها سلبية وأنه لايحمل الفيروس ولا يعاني من أي أعراض ظاهرية، وكان متواجدا بقسم العزل بداخل الحميات، وتم التصريح بخروجه لسلبية العينة وعدم حمله للفيرس.