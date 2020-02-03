AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد احتجاز مهندس صيني..صحة المنيا تنفي وجود إصابات بفيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:17 م
كورونا
كورونا
Advertisements
ايمن رياض

نفى الدكتور على قاسم مدير الطب الوقائى بمديرية الصحة بالمنيا، ظهور اى حاله لمرض كورونا بالمحافظة.

وأكد على استعداد مستشفيات الحميات وكذلك المستشفيات العامه التعامل مع المرض فى حالة ظهوره لا قدر الله.

وفى سياق متصل احتجزت مستشفي حميات بمدينة المنيا، مهندسا صينيا يدعي "ليوهونج زهو " يعمل بأحد المصانع كإجراء إحترازي تحسبا لإصابته بفيروس "كورونا"، خاصة وأنه كان متواجد بالصين قبل فترة قليلة.

وجرى سحب عينة منه وبعد تحليلها في المعامل المختصة، تبين إنها سلبية وأنه لايحمل الفيروس ولا يعاني من أي أعراض ظاهرية، وكان متواجدا بقسم العزل بداخل الحميات، وتم التصريح بخروجه لسلبية العينة وعدم حمله للفيرس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس غامض .. الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى بمنافذ دخول البلاد

فيروس غامض.. الصحة ترفع درجة الاستعداد لـ القصوى .. تحذير منظمة الصحة العالمية للمستشفيات في جميع أنحاء العالم .. علاء عيد: مناظرة جميع المسافرين القادمين من مناطق ظهور المرض

الطب الوقائي: وضعنا خطة للتعامل مع فيروس كورونا وخاصة حال تطوره عالميا.. فيديو

مسئول الطب الوقائي: مصر من أوائل الدول استعدادا للتعامل مع مرض "كورونا"

الإمارات: يجب عدم المبالغة في تأثير فيروس صيني على طلب النفط

إجراءات وقائية بالإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لاعب الأهلي يثير الجدل بالتواجد في لقاء إنبي والمقاولون العرب | تفاصيل

ترامب يشعل السوشيال ميديا بخطأ كارثي

أول رد من صحة النواب على واقعة وائل الصاوي .. فيديو

تأجيل الدراسة بعد فيروس كورونا.. وزير التعليم يرد.. فيديو

بملابس محتشمة.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور

الموت يفجع الفنانة سعاد عبد الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لقاء هاني شاكر ووليد توفيق.. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني

بالمستندات.. صدمة جديدة لـ محمد الشرنوبى بسبب سارة الطباخ