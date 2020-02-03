مستقبل وطن بالدقهلية ينظم ملتقى حول "تهديدات الأمن القومي المصري خارجيا وداخليا"

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الدقهلية، الملتقي التثقيفي السياسي الأول، للحزب تحت عنوان "تهديدات الأمن القومي المصري خارجيًا وداخليًا"، في مركز ومدينة ميت غمر، بحضور عددًا من قيادات وأعضاء الحزب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ومشاركة حضور قرابة 450 من أهالي المدينة.





وشارك في الملتقى التثقيفي، اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والنائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة، واللواء اسامة راضي عضو مجلس النواب، عضو الهيئة العليا للحزب بالمحافظة، وأحمد الألفي، عضو أمانة قطاع الأعمال للحزب بالمحافظة، والسيد حجازي أمين الحزب بالمركز.





وبدأت فعاليات الملتقي السياسي، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء ابنائنا من القوات المسلحة والشرطة، مقدمًا اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي التحية والعرفان لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءًا لشعب مصر.





قال اللواء حمدي بخيت، إن الدولة المصرية شهدت منذ عام 2013 وصولًا إلى عام 2016 العديد من التطورات والنجاحات الاقتصادية التي جعلت لها دورًا محوريًا في مجال الاستثمار العالمي والأفريقي، مشيرًا إلى أن السبب وراء تلك النجاحات يرجع إلى حرص القيادة السياسية الدائم على الارتقاء بأداء الاقتصاد المصري بما يتفق مع متطلبات الدولة الحديثة والمنافسة الإقليمية والدولية.





وأضاف "بخيت"، خلال كلمته أن الدولة المصرية نجحت في الصمود أمام جميع التحديات الاقتصادية، تحققت نجاحات كبيرة لا يمكن إنكارها تمثلت في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ويرجع الفضل في ذلك لوعي الشعب المصري بتحمله تبعية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.





وتحدث المحلل العسكري والاستراتيجي، عن مفاهيم الأمن القومي ومعنى الاستراتيجية وكيفية التصدي للشائعات، مشيرا إلى أهمية الولاء للوطن وانتماء الشباب وهما سلاح يرهب الأعداء، مؤكدا على التفاف الشباب خلف قيادته رسالة للعالم.





من جانبه، طرح الدكتور صبري خالد أستاذ العلاقات العامة والإعلان بجامعة سيناء عن أهمية التنبه للسوشيال ميديا وكارثية الانسياق وراء ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أنصت الشباب والحضور لما قدم إليهم من المتخصصين اللذان جمعا بين الخبرة والشباب فتحقق الهدف من اللقاء.





في الوقت نفسه، قال النائب محمد المرشدي، أمين الحزب بالمحافظة، إن الحزب يعمل على نشر الثقافة السياسية بين الشباب، وتوعيتهم حول دورهم السياسي، وذلك من خلال تنظيم العديد من الدورات التثقيفية، والتدريبية حتى يتسنى للشباب أن يمتلك قاعدة معلوماتية حول الحياة السياسية في مصر.





في السياق، أكد أحمد الألفي عضو أمانة قطاع الاعمال لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، أن المنتدى استهدف تثقيف قيادات الحزب وأعضائه بأهمية وضرورتها الحالية لترسيخ الاستقرار السياسي وتحقيق الانطلاق الاقتصادي المنشود.





وأشار "الألفي"، إلى أن كثير من المعلومات حول الأحزاب السياسية، وعرض أهداف ودور حزب مستقبل وطن، والدور الذي يلعبه الحزب في الحياة السياسية، مؤكدا على أهمية دور الشباب في المشاركة السياسية، فضلا عن أهمية الانضمام والمشاركة في حزب مستقبل وطن باعتباره الحزب الأقوى والأكثر تواجدا بين المواطنين.





فى نهاية الملتقى، تم تكريم اللواء حمدي بخيت، والدكتور صبري خالد أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الاعلام جامعة سيناء، ومنحهم درع الحزب، كما تم تكريم والدة الشهيد مجند محمد جمال عزام الذي سيظل عنوان التضحية ومنحها شخصية العام 2019 على مستوى مركز ميت غمر.