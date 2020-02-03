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أخبار البلد

الأطباء: حالات الطوارئ يتم التعامل معها على نفقة الدولة في أول 48 ساعة

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:22 م
حالات الطوارئ
حالات الطوارئ
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محمد غالي

قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن حالات الطوارئ يتم التعامل معها على نفقة الدولة فى أول ٤٨ ساعة حسب قرار رئيس الوزراء السابق سواء فى المستشفيات العامة أو الخاصة.

وأكد عضو المجلس، أن هذا القرار غير مفعل على أرض الواقع، وأضاف أن من يتحمل مسؤولية وفاة المصاب المستشفى التي استقبلته.

وأفاد رشوان، أن علي حسب قرار رئيس الوزراء المستشفيات الحكومية كثير منها قادر على التعامل مع الحالات الطارئة.

وأشار إلى أن الحل في رفع ميزانية الصحة وتطوير المستشفيات والمنظومة الصحية بأكملها، والنظر إلى الطاقم الطبي وحل الازمات التي يواجهها، ووقف الاعتداء على الأطباء.

 

 

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