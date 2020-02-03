الأطباء: حالات الطوارئ يتم التعامل معها على نفقة الدولة في أول 48 ساعة

قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، أ ن حالات الطوارئ يتم التعامل معها على نفقة الدولة فى أول ٤٨ ساعة حسب قرار رئيس الوزراء السابق سواء فى المستشفيات العامة أو الخاصة.

وأكد عضو المجلس، أن هذا القرار غير مفعل على أرض الواقع، وأضاف أن من يتحمل مسؤولية وفاة المصاب المستشفى التي استقبلته.

وأفاد رشوان، أن علي حسب قرار رئيس الوزراء المستشفيات الحكومية كثير منها قادر على التعامل مع الحالات الطارئة.