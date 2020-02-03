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رياضة

نيمار يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان ونانت

الإثنين 03/فبراير/2020 - 09:17 م
نيمار - باريس سان
نيمار - باريس سان جيرمان
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محمد رشاد
ذكرت تقارير صحفية برازيلية، أن نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، سيغيب عن مواجهة نانت، غدًا الثلاثاء، للإصابة.

ويحل سان جيرمان ضيفًا على نانت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين، من عمر الدوري الفرنسي.

وأعلن توماس توخيل، المدير الفني للبي إس جي، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الغد، والتي شهدت غياب نيمار.

وقالت شبكة "جلوبوسبورت" البرازيلية، إن نيمار سيغيب عن نانت، لمعاناته من إصابة طفيفة بالضلع تعرض لها خلال مواجهة مونبلييه، السبت الماضي.

نيمار تمكن من إكمال المباراة رغم الإصابة، إلا أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها في وقت لاحق كشفت عن وجود مشكلة في الغضاريف الصغرى.

وتابعت: "نيمار لديه فرصة للحاق بمواجهة ليون، الأحد المقبل، وربما يتم إراحته من أجل خوض مواجهة بوروسيا دورتموند المهمة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا".

وضمت القائمة أيضًا كيليان مبابي، رغم خلافه مع توخيل خلال مواجهة مونبلييه، إذ اعترض الدولي الفرنسي على تغييره باللقاء.

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