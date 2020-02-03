سرقوا الفلوس وهربوا.. النيابة تحقق فى حادث السطو المسلح على محصل مياه بـ القناطر

بدأت نيابة القناطر الخيرية التحقيق فى واقعة قيام مسلحين بالسطو على محصل تابع لشركة مياه القليوبية، واستولوا منه على مبلغ 275 ألف جنيه تحت تهديد السلاح.





وأمرت النيابة بسرعة طلب تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الواقعة وتحديد هوية المتهمين وضبطهم.





واستمعت النيابة لسؤال شهود العيان عن الواقعة الذين أكدوا قيام اثنين ملثمين أحدهما يمسك سلاحا ويستقلان سيارة لانسر بارتكاب الواقعة وفروا هاربين أثناء قيام محصل فواتير المياه بالسير في أحد شوارع مدينة القناطر الخيرية.





وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية مفاده قيام مجهولين بالاستيلاء على مبلغ 275 ألف جنيه من محصلى شركة مياه القناطر الخيرية واستولوا على مرتبات العاملين وفروا هاربين تحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية من جهودها لسرعة ضبط الجناة .