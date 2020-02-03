الأقوى بالشرق الأوسط..الجيش المصري يحتل المركز العاشر عالميا فى 2020..فيديو

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن الجيش المصري يحتل المركز العاشر عالميا فى 2020، مشيرا إلى أن هذا اليوم سيكون تاريخا عظيما للقوات المسلحة المصرية لأن ذلك أعلى تقييم حصلنا عليه منذ السنوات السابقة على مستوى الشرق الأوسط.





وأضاف اللواء سمير فرج خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن تقييم الجيش المصري فى السنوات السابقة كان يتراوح بين الـ 11 والـ 12 عالميا.





وتابع مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، أنه عندما تم شراء القمر الصناعي العسكري للاتصالات والمعلومات ارتفعنا للتقييم رقم 11 عالميا.





وأوضح اللواء سمير فرج، أن هذا التقييم خاص بالأسلحة التقليدية وأن الأسلحة النووية خارج هذا التقييم .





وأشار إلى أن، هذا التقييم يتم على فقرات كبيرة جدا، موضحا أن أول تلك الأشياء التى يتم التقييم عليها هي قياس التسليح الخاص بكل الدول من القوات الجوية والمدفعية وخلافه.