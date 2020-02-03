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فن

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:44 م
ماريتا الحلانى
ماريتا الحلانى
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أحمد إبراهيم
خطفت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصى الحلانى الانظار اليها من خلال نشر صور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهرت ماريتا فى الصور بإطلالة جذابة وبسيطة حيث ارتدت فستان احمر نارى حملات وتلقت على الصور عديد من التعليقات الإيجابية التى تعبر عن اعجابها باطلالتها الرقيقة حيث قل البعض "عسل عسل" و"جمال وحلاوة" و"حمار وحلاوة"

واحتفلت الفنانة ماريتا الحلاني إبنة الفنان عاصى الحلانى بعيد ميلادها الـ 23 وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ وذلك على طريقتها الخاصة وذلك منذ أيام قليلة. 

وظهرت ماريتا فى الصورة وهى تحتفل بعيد ميلادها من خلال تورتة عليها اسمها مع شقيقتها وأصدقائها. 


من ناحية أخرى تضع ماريتا اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد والذى من المقرر ان يتم طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة. 

يشار إلى أن ماريتا عاصي الحلاني شاركت في حفلات منتدى شباب العالم الذي اقيم الاسبوع الماضي في شرم الشيخ.
جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور
جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور
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