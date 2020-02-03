تنفيذ 41 قرار إزالة تعديات في إدفو على مساحة 122 ألفا و419 مترا.. صور

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكليفاته لمسئولى المحليات بضرورة تكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء بناء أو زراعية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة ضمن أعمال الموجة الـ 15 .





وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنظيم حملة مكبرة على مدار يومين فى هذا الشأن.





ونجحت الحملة فى تنفيذ 14 قرار إزالة بقرية الكلح شرق بإجمالى مساحة 121 ألفا و 632 مترا مربعا.

كما نجحت فعاليات تنفيذ 27 قرار إزالة أخر تابعين لرى شرق إدفو على مساحة 787 مترا.





وأوضح العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو بأن الحملة المكبرة شهدت مشاركة من الأجهزة الأمنية، إضافة إلى نائبى رئيس المدينة، وكذا رئيس قرية الكلح شرق.





وأضاف العميد عبد الرحمن عامر أنه شارك فى فعاليات الحملة العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات والأدوات الثقيلة المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.