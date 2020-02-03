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محمد الأسمر: سفير ليبيا بـ النيجر ينشق عن حكومة الوفاق.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:13 م
محمد الاسمر
محمد الاسمر
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد الأسمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، إن السفير الليبي بدولة النيجر انشق عن حكومة الوفاق وأعلن انضمامه للحكومة الليبية التابعة للبرلمان وأتي ذلك بعدما قام السفير الليبي بدولة جمهورية إفريقيا الوسطى فى شهر مايو بالانشقاق عن حكومة الوفاق. 

وأضاف الدكتور محمد الأسمر خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هؤلاء السفراء فى الأصل عينوا من قبل البرلمان الليبي ثم بعدما أتت حكومة الوفاق أصبحوا تابعين لها.

وتابع مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، ان هؤلاء السفراء بعد متابعتهم لما يحدث من خروقات ضد وطنهم والتجاوزات التي كانت تحدث قبل حكومة الوفاق قرروا الانشقاق عن حكومة الوفاق.

وأوضح الدكتور محمد الاسمر، ان هناك مجموعة من الصور قد تغاضى عنها المجتمع الدولى مما جعل هناك تماديا من تركيا فى القضية الليبية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولى لم يأخذ أي إجراءات عملية ضد تدخل تركيا في الأراضي الليبية وتوريد أسلحة ومرتزقة الى ليبيا.
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