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اقتصاد

خبراء يكشفون لـ"صدى البلد" عن مستقبل أسعار البترول في مصر

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:28 م
تراجع أسعار البترول
تراجع أسعار البترول
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آية الجارحي

تراجعت أسعار خام برنت إلى أقل مستوياتها فيما يزيد على عام نتيجة المخاوف من تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في أعقاب تفشي فيروس تاجي هناك.


وسجل خام برنت 56.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش، منخفضا 18 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة. وانخفضت الأسعار بما يصل إلى 2.1 بالمئة مسجلة 55.42 دولار في وقت سابق وهو أقل مستوى منذ الرابع من يناير 2019.

 

وقال مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن انخفاض سعر خام برنت يؤثر ايجابيا على مصر لأن مصر تقوم باستيراد الخام الكويتي وشاحنات كبيرة من البترول والسولار.

 

وأضاف يوسف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن  تراجع سعر المواد البترولية عالميا  سيخفض قيمة الواردات المصرية من النفط، وبالتالي تحسن الميزان التجاري.

 

وعن التأثير السلبي للتراجع العالمي، قال نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن معامل التكرير المصرية والتي تعتمد على استيراد جزء من احتياجاتها من النفط من الخارج تتأثر سلبيا نتيجة تلك التذبذبات في معامل تكرير تحقق أرباحا جيدة عند ثبات الأسعار بوجه عام وفي حالة زيادة الأسعار بوتيرة منتظمة فالارباح تتعاظم والعكس صحيح.

 

وتوقع الخبير البترولي أن تقوم أوبك بتخفيض إنتاجها من النفط، لافتا إلى أن تراجع الأسعار سيكون مؤقتا لحين قيام أوبك بضبط ميزان العرض مع انخفاض الطلب، وبالتالي سنشهد تقليص حصص إنتاج الأوبك للنفط ليعاود الصعود مرة أخرى لمستوى 60 دولارا للبرميل.

 

وفي السياق نفسه، قال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن تواصل أسعار النفط العالمية التراجع خلال الفترة القادمة بسبب الفيروس الصيني "كورونا" .

 

وأَضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن تراجع أسعار النفط عالميا يؤثر إيجابيا على فاتورة استيراد مصر للنفط، لافتا إلى أن مصر تقوم باستيراد كميات كبيرة من البنزين.

 

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تتراجع أسعار البنزين في السوق المحلي مستقبليا مع استمرار تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

 

وقال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار المواد البترولية في مصر يتم تحديدها وفقا لثلاثة محددات رئيسية.

 

وأضاف عرفات، في تصريحات لـ"صـدى البلد"، أن المحدد الأول هو السعر العالمي للزيت ومشتقاته، بالإضافة إلى أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية "الجنيه المصري" وهو المحدد الثاني.

 

وعن المحدد الثالث قال رئيس شعبة المواد البترولية، ان المحدد الثالث لسعر المواد البترولية هو المصروفات المباشرة وغير المباشرة داخل البلاد.

 

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