"أنتم منورين المعرض".. كلمة وزيرة الثقافة للمتطوعين اليوم بمعرض الكتاب

تجولت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ ٥١ على هامش زيارتها للمعرض.





وشاركت في ندوة بعنوان "الاحتفاء بترشيح القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية 2020" فى القاعة الرئيسية جمال حمدان .





وقامت دكتورة إيناس عبد الدايم بإلقاء كلمة شكرت فيها المتطوعين على مجهوداتهم فى تنظيم المعرض طوال الفترة المحددة التي بدأت من 22 يناير.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.





وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعر