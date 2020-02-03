تواصل فعاليات أنشطة الجوالة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم





فى إطار متابعة أنشطة الجوالة والخدمة العامة بأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي تستضيفه جامعة الفيوم





تمت إقامة العديد من المسابقات تضمنت مسابقة السيرة الذاتية وفيها تستعرض الطالبات أهم الشخصيات البارزة والمؤثرة التي أسهمت في تكوين شخصياتهن ومسابقة المشكلات البيئية ومسابقة الإفادة العلمية والإفادة الكشفية ومسابقة هيئة التحكيم .





حيث تتبادل الطالبات المهارات والمعلومات المختلفة لتحقيق أقصى إفادة خلال الأسبوع.



