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تعليم

تواصل فعاليات أنشطة الجوالة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:35 م
تواصل فعاليات أنشطة
تواصل فعاليات أنشطة الجوالة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية ال
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الفيوم - نبيل أبو السعود

فى إطار متابعة أنشطة الجوالة والخدمة العامة بأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي تستضيفه جامعة الفيوم

تمت إقامة العديد من المسابقات تضمنت مسابقة السيرة الذاتية وفيها تستعرض الطالبات أهم الشخصيات البارزة والمؤثرة التي أسهمت في تكوين شخصياتهن ومسابقة المشكلات البيئية ومسابقة الإفادة العلمية والإفادة الكشفية ومسابقة هيئة التحكيم .

 حيث تتبادل الطالبات المهارات والمعلومات المختلفة لتحقيق أقصى إفادة خلال الأسبوع.

يذكر أن هيئة تحكيم نشاط الجوالة والخدمة العامة ضمت عددا من المتخصصين وهم القائد عادل زاهر مستشار هيئة التحكيم والقائد وجدى السيد مستشارا لهيئة التحكيم والقائد تامر موسى قائد هيئة التحكيم والقائد هبة عثمان عضو هيئة تحكيم.
تواصل فعاليات أنشطة الجوالة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
تواصل فعاليات أنشطة الجوالة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
تواصل فعاليات أنشطة الجوالة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
تواصل فعاليات أنشطة الجوالة لأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بجامعة الفيوم
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