بسنت فهمي : قيمة الأسهم الصينية انخفضت إلى 400 مليار دولار.. فيديو

قالت الدكتورة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اقتصاد العالم كله سيتأثر بفيروس كورونا وذلك لان العالم أصبح متشابكا.





وأضافت " بسنت فهمي " خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأي عام المذاع على قناة تن ، أن الصين تصدر الى جميع دول العالم. كما ان هناك الكثير من الاشخاص يعملون على هذه الصادرات بمختلف انواعها .





وأوضحت، أن العلاقات العالمية أصبحت اليوم متشابكة وهذا يعني انه لن تتأثر دولة دون الأخرى وهذا الفيروس يشكل مشكلة اقتصادية للعالم كله.





وتابعت بسنت فهمي ، أن قيمة الأسهم الصينية انخفضت إلى 400 مليار دولار كما ان العالم اذا لم يواجه هذا الفيروس سيتأثر اقتصاد العالم كله به .





واستكملت بسنت فهمي ، أن أفريقيا من أكبر مناطق العالم التي لها الكثير من المصالح مع الصين وتقوم باستيراد العديد من منتجاتها من الصين .