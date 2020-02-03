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حوادث

العثور على جثة صاحب مزرعة دواجن مقتول داخلها في الشرقية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:54 م
العثور على جثة صاحب
العثور على جثة صاحب مزرعة دواجن مقتول داخلها في الشرقية
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محمد الطحاوي

عثر عدد من أهالي عزبة "ليكو" التابعة لقرية "طوخ" بأبو كبير، بمحافظة الشرقية، اليوم ، على جثة صاحب مزرعة دواجن، مقتولًا داخلها وتم إخطار الأجهزة الامنية والنيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.


فيما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بالعثور على جثة "محمد م" 29 سنة، مُقيم عزبة ليكو دائرة مركز شرطة أبو كبير.

وعلي الفور أنتقل فريق بحث من رجال مباحث أبوكبير وتبين العثور علي جثة  صاحب مزرعة دواجن بقرية طوخ دائرة المركز، مصابا بجرح ذبحي بالرقبته، وعدة طعنات متفرقة بالجسد .

 

وتم أخطار النيابة العامة والتي أمرت بالتحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفى أبو كبير وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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