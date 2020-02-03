جهود المتطوعين أيقونة معرض القاهرة الدولى للكتاب.. صور





أصبح أهم ما يميز المعرض كل عام، هو وجود الشباب المتطوع فهم ايقونة المعرض المشرفة وطيور تحلق فى سماء المعرض للمساعدة بكل الجهود لخدمة زوار المعرض بدون أى أجر مادى وأصبحوا حديث كل معرض عن أدوارهم المشرفة وحبهم للعمل.





وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

قدمت حملة "أنا متطوع" التابعة لوزارة الشباب والرياضة مجهودات عظيمة خلال فترة معرض القاهرة الدولى للكتاب "من 22 يناير إلى 4 فبراير"، من خلال التيسير على الزوار وتنظيم الورش المختلفة لإرشاد الجمهور وتنظيم الندوات الثقافية بالمعرض والإشراف على الفعاليات والخدمات بالمعرض وإخراجها فى أفضل صورة.