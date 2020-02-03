AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

جهود المتطوعين أيقونة معرض القاهرة الدولى للكتاب.. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:51 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف_ مريم عزت
قدمت حملة "أنا متطوع" التابعة لوزارة الشباب والرياضة مجهودات عظيمة خلال فترة معرض القاهرة الدولى للكتاب "من 22 يناير إلى 4 فبراير"، من خلال التيسير على الزوار وتنظيم الورش المختلفة لإرشاد الجمهور وتنظيم الندوات الثقافية بالمعرض والإشراف على الفعاليات والخدمات بالمعرض وإخراجها فى أفضل صورة.

أصبح أهم ما يميز المعرض كل عام، هو وجود الشباب المتطوع فهم ايقونة المعرض المشرفة وطيور تحلق فى سماء المعرض للمساعدة بكل الجهود  لخدمة زوار المعرض بدون أى أجر مادى وأصبحوا حديث كل معرض عن أدوارهم المشرفة وحبهم للعمل.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيناس عبد الدايم: رئيس الوزراء أشاد بتنظيم معرض الكتاب

توافد المواطنين على حفل توقيع أحمد يونس في الساعات الأولى من افتتاح معرض الكتاب

بالطوابير.. إقبال كثيف في اليوم الثاني لـ معرض الكتاب

جذبت الكبار والأطفال.. الموسيقى العسكرى بطل اليوم الثالث لمعرض الكتاب.. صور

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

3 كتب أعجبت بها سما المصري في معرض القاهرة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

هل تم احتجاز مصري في مستشفى حميات للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا .. الصحة تجيب

خوفت على أخواتي من العدوى .. طالبة مصرية تكشف سبب رفضها مغادرة الصين.. فيديو

عباس يكشف: إسرائيل غضبت وفقدت عقلها بسبب هذا القرار

قلبي انكسر وعايزة حق ابني.. شاهد رد فعل الإعلامية مروة ميمي على مقتل نجلها

غرائب الدوري المصري .. لاعب أسوان ينفرد بالمرمى الخالي ويضع الكرة خارج الملعب.. فيديو

حكم الصلاة جالسا بعذر وبدون..الإفتاء ترد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد مكي: حزلقوم حقق حلمي بالوقوف على المسرح

وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين يزوران خالد جلال فى المستشفى

مصر تنشئ أول طريق خرساني لسيارات النقل .. صور