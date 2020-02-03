جهود المتطوعين أيقونة معرض القاهرة الدولى للكتاب.. صور

قدمت حملة "أنا متطوع" التابعة لوزارة الشباب والرياضة مجهودات عظيمة خلال فترة معرض القاهرة الدولى للكتاب "من 22 يناير إلى 4 فبراير"، من خلال التيسير على الزوار وتنظيم الورش المختلفة لإرشاد الجمهور وتنظيم الندوات الثقافية بالمعرض والإشراف على الفعاليات والخدمات بالمعرض وإخراجها فى أفضل صورة.
أصبح أهم ما يميز المعرض كل عام، هو وجود الشباب المتطوع فهم ايقونة المعرض المشرفة وطيور تحلق فى سماء المعرض للمساعدة بكل الجهود لخدمة زوار المعرض بدون أى أجر مادى وأصبحوا حديث كل معرض عن أدوارهم المشرفة وحبهم للعمل.