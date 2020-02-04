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بين الناس

أب يستغيث بوزيرة الصحة لعلاج طفله على نفقة الدولة.. صور

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:44 ص
صدى البلد
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وسام مختار

 ناشد المواطن أحمد صالح محمود ضيف، المقيم بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة والمسئولين، لعلاج نجله "مالك" البالغ من العمر 4 سنوات، ويعاني من مرض ضمور العضلات (دوشان) على نفقة الدولة .

 

ويقول فى رسالته : أن ابنه لم يتمكن من الوقوف على قدميه، وبالتالي لا يستطيع السير أو اللعب، ومحروم من ممارسة حياته بشكل طبيعي، أنقذوه من الموت.


وأضاف: ابني دايما يسألني، يا بابا هو أنا لما أكبر هاعرف أقف على رجلي وألعب زي زمايلي؟.. فلم أستطع الإجابة.

 

مناشد وزارة الصحة  بالوقوف بجانبه لعلاج نجله على نفقة الدولة لعدم استطاعته علاجه، وكذلك تقديم المساعدة بالسفر إلى الخارج في حالة الحاجة لذلك .

للتواصل مع الحالة : 01009022602

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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