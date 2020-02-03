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تعليم

فضفض معانا.. حملة للاهتمام بالصحة النفسية بجامعة حلوان

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:29 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن بدء حملة  للاهتمام بالصحة النفسية للطلاب بالجامعة لتوفير مناخ تعليمى سليم يساعد الطلاب على التميز والابداع .



أعلن على سيد نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان ان الجامعة تستعد لتنفيذ  مؤتمر وحملة للصحة النفسية للطلاب عن طريق  عمل محاضرات بمشاركة بعض الشخصيات الناجحة الشهيرة لتوعية الطلاب بتجاربهم   ،بالاضافة الى عمل الجامعة على تجهيز عدة عيادات نفسية بالجامعة .


 وفى هذا الاطار بدء اتحاد طلاب جامعة حلوان الحملة بمبادرة فضفضة تحت شعار " جه الوقت تتكلم " ، و يحث الاتحاد بالمبادرة  الطلاب بالجامعة بارسال مشاكلهم النفسية و عقبات الحياة التى تواجههم لهم و هم سيتواصلون مع الطلاب لحل المشكلة مهما كانت ، كنوعا من بث الطاقة الايجابية للطلاب 
فضفض معانا.. حملة للاهتمام بالصحة النفسية بجامعة حلوان
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