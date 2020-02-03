خاص .. مكلة جمال الكون السابقة تمنح السيدات سر الحفاظ على رشاقتها وجمالها

الحفاظ على الرشاقة والجمال هو حلم كل فتاة و زوجة تريد أن تبدو جميلة في عين زوجها ، وهذا الأمر بالتأكيد يتطلب مجهود مضني وسط زحام الحياة ومشقتها، وفي هذا السياق تقدم ملكة جمال الكون السابقة "فلادانا ريليك" صربية الجنسية عدة نصائح للسيدات عبر" موقع صدى البلد" ليستطيعوا الحفاظ على جمالهم طيلة الوقت.

عدم التوتر وراحة البال و التمارين الرياضية هو السبيل الذي تسلكه ملكة جمال الكون، لكي تحافظ على رشاقتها وجمالها وتتمكن من الاستمرار في المشاركة بمسابقات الجمال باعال، وذلك بحسب تعبيرها لموقع صدى البلد.

وتنصح فلادانا " السيدات بالتبسم بشكل دائم، لأن هذا الامر يجلب طاقة ايجابية قوية ويساعد على تصفية الذهن والتقليل من التوتر الذي قد يؤثر على جمال المرأة.

وكشفت ملكة جمال الكون والفائزة بلقب ملكة جمال البيكيني لسنة 2020، عن الوجبات الغذائية التي تتناولها للحفاظ على رشاقتها ولياقتها، ناصحة بشرب المياه بكثرة لأنه يحافظ على البشرة وشراب الشاي بالحلب المخفف بكثرة لفوائده الجيدة للصحة، على حد تعبيرها

وتمنح "فلادانا " عدد من النصائح لأي فتاة مقبلة على مسابقة تخص ملكات الجمال، وابرزها هو الإيمان والثقة بالنفس وامتلاك كاريزما مميزة، والتعامل برقة واحترام لتظهر في احسن الصور امام المجتمع.