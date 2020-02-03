AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خاص .. مكلة جمال الكون السابقة تمنح السيدات سر الحفاظ على رشاقتها وجمالها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:41 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

الحفاظ على الرشاقة والجمال هو حلم كل فتاة و زوجة تريد أن تبدو جميلة في عين زوجها ، وهذا الأمر بالتأكيد يتطلب مجهود مضني وسط زحام الحياة ومشقتها، وفي هذا السياق تقدم ملكة جمال الكون السابقة  "فلادانا ريليك" صربية الجنسية عدة نصائح للسيدات عبر" موقع صدى البلد" ليستطيعوا الحفاظ على جمالهم طيلة الوقت.


عدم التوتر وراحة البال و التمارين الرياضية هو السبيل الذي تسلكه ملكة جمال الكون، لكي تحافظ على رشاقتها وجمالها وتتمكن من الاستمرار في المشاركة بمسابقات الجمال باعال، وذلك بحسب تعبيرها لموقع صدى البلد.


وتنصح فلادانا " السيدات بالتبسم  بشكل دائم، لأن هذا الامر يجلب طاقة ايجابية قوية ويساعد على تصفية الذهن والتقليل من التوتر الذي قد يؤثر على جمال المرأة.


وكشفت ملكة جمال الكون والفائزة بلقب ملكة جمال البيكيني لسنة 2020، عن الوجبات الغذائية التي تتناولها للحفاظ على رشاقتها ولياقتها، ناصحة بشرب المياه بكثرة لأنه يحافظ على البشرة وشراب الشاي بالحلب المخفف بكثرة لفوائده الجيدة للصحة، على حد تعبيرها 


وتمنح "فلادانا " عدد من النصائح لأي فتاة مقبلة على مسابقة تخص ملكات الجمال، وابرزها هو الإيمان والثقة بالنفس وامتلاك كاريزما مميزة، والتعامل برقة واحترام لتظهر في احسن الصور امام المجتمع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصير جداً..مكلة جمال سوريا بإطلالة مثيرة من باريس

بعد تعرضهن للتنمر.. شاهد| فتيات بشرتهن سمراء حصلن على لقب ملكات جمال

ممثلة مصر في مسابقة ملكة جمال العرب تكشف عن معايير اختيار الملكات.. فيديو

3 أسرار وراء رشاقتها.. 10 صور تكشف جمال أميرة فتحي في عيد ميلادها

ترشيحاتنا

غنوا رايحين نسهر.. أحفاد عادل إمام يخطفون الأنظار مع محمد رمضان .. فيديو

حقيقة أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

أخبار الرياضة .. رد الهلال على بيان الأهلي .. رسالة مؤثرة من حكم مباراة ملعب الجوهرة.. الفيفا يفتح النار على الكاف

أول تعليق من رئيس جامعة عين شمس على قرار حظر النقاب

في بيان رسمي .. الأهلي يكشف أسباب عدم شكوى الهلال السوداني لـ«كاف»

وزيرة الثقافة ونقيب الممثلين يزوران خالد جلال فى المستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور

أنت طيب ولا شرير .. اعرف حقيقتك من أنواع النفوس

أحمد مكي: حزلقوم حقق حلمي بالوقوف على المسرح