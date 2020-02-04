أرملة تستغيث بوزارة التضامن لتخصيص معاش يساعدها على تسديد ديونها

استغاثت المواطنة سميرة إبراهيم ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بوزارة التضامن الاجتماعى تخصيص معاش تضامن اجتماعي لها ولأبنائها يعينهم على تكاليف الحياة الصعبة ويساعدهم فى تسديد الديون.





وتقول فى رسالتها : بعد وفاة زوجى لاحقتنى الديون التى كنا ندفعها لعلاجه، حيث لم يترك لنا شيئا سوى تلك الشقة الصغيرة التى أسكن بها أنا وأطفالي.





وتضيف: كان زوجى أرزقيا على باب الله، وبعد مرضه ووفاته أصبحنا مطالبين بتسديد تلك الديون، وأنا مريضة ولا أستطيع العمل، وأحتاج إلى العلاج ولا أجد ما أنفق به على أبنائى الثلاثة، كما أنهم يحتاجون إلى مصاريف دراسية كثيرة.

للتواصل مع الحالة: ٠١٢٨١٤٠٠١١٦









ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



