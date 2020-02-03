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أخبار العالم

عباس يكشف: إسرائيل غضبت وفقدت عقلها بسبب هذا القرار

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:16 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة "كان" العبرية تفاصيل اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع قيادات الأجهزة الأمنية بالضفة.

ونقلت القناة عن عباس قوله: "إسرائيل غضبت وفقدت عقلها بعد أن هددنا بوقف التنسيق الأمني".

وأضاف: "هم يعلمون حقيقة العمل الذي تقومون به، وإذا استمرت أمريكا وإسرائيل في التمسك بهذه الخطة (خطة السلام)، سوف نوقف العلاقات الأمنية معهم".

يأتي ذلك في إطار رفض السلطة الفلسطينية والفلسطينيين خطة السلام الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان عباس قد أشاد  بإنجازات جهاز المخابرات العامة الفلسطيني التي وصفها بالكبيرة، مؤكدا أن الجهاز  جعل العالم كله يقدم الشكر والتقدير لفلسطين على جهودها التي ساهمت بإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وبحسب الحساب الرسمي للجهاز على "فيسبوك"، جاء ذلك خلال زيارة عباس لمقر المخابرات العامة الفلسطينية، اليوم الاثنين، وكان في استقباله قائد جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وضباط الجهاز، بحضور رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

وقال عباس إنه "سعيد برؤية هذه الكوكبة من الشباب الذين يقودون أهم الأجهزة لدينا، والذين نشعر دائما انهم يحموننا، وأنهم يرفعون رأسنا في كل العالم، وكثيرًا ما سمعت من أهم دول العالم الشكر والتقدير والاحترام لهذا الجهاز المهني الذي يعمل بجدية وإخلاص تعادل أهم الأجهزة في العالم".

وأضاف:"رغم أن جهاز المخابرات الفلسطينية ليس لديه الطاقات والإمكانات التي تتوفر للآخرين، إلا أنه يعمل بجد وحب لوطنه، وبأوامر قيادته بشكل عظيم يجعلنا نرى النتائج على وجوه أعظم الدول، بمعنى أننا نتلقى التهاني والشكر من كل دول العالم".

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